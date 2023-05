Viaja con Peso Pluma y muestra "pruebas" para que no la tachen de "Martha Higareda"

Peso Pluma es uno de los artistas que sabe cómo causar revuelo entre sus fans. En una de sus últimas apariciones fue captado en el aeropuerto y los pasajeros no dudaron en documentar el suceso mediante redes sociales.

Prueba de ello fue una usuaria de Twitter, quien al percatarse de que Hassan Emilio Kabande Laija era su compañero de viaje, avisó a sus seguidores y en seguida compartió un par de videos para demostrar que era cierto.

La usuaria se mostró entusiasmada al ver a Peso Pluma. Foto: Twitter

Peso Pluma alborota a fan en aeropuerto y se viraliza

Marissita, como se hace llamar en Twitter, publicó un hilo en el que expuso las pruebas de que Peso Pluma compartió el vuelo con ella.

“Plebes en mi vuelo viene Peso Pluma. No soy Martha Higareda”, señaló a sus followers.

Vale la pena mencionar, que el nombre de la actriz fue una referencia a los escándalos en los que se ha visto envuelta en los últimos días, en los que se le acusa de “mentirosa” por asegurar que se codea con celebridades internacionales.

Por lo anterior, la usuaria @elvamarissa7 reveló un video que obtuvo en la sala de abordaje del aeropuerto. En el clip es posible observar a ella y al líder de los corridos tumbados a pocos metros de distancia.

Es lo único que pide obtener 🤣👋🏾. pic.twitter.com/L3bRYwKR2y — MARISSITA🧜🏾‍♀️. (@elvamarissa7) May 3, 2023

Para no dejar lugar a duda, también compartió un metraje en el que Peso Pluma la saludó. Acompañado por personal de seguridad, Kabande Laija le hizo una seña con la mano a la usuaria, luego de que esta le gritó “Ájale, Peso, compa”.

Y aunque el intérprete de “Rosa Pastel” realmente iba en el vuelo, la que se llevó el protagonismo de la historia fue Martha Higareda.

“A ver, ¿a qué edad empezaste a hablar? Y te creo que no seas la Marthita”, “Y eso que te ves súper conservadora”, “Si no viste un duende jugando a la ouija no te creo”, expresaron internautas en referencia a las polémicas declaraciones de la actriz mexicana.

¿Por qué piden “cancelar” a Martha Higareda en redes sociales?

Días atrás, Higareda se volvió tendencia tras asegurar que rechazó trabajar con Robert Pattinson por grabar la cinta “No manches, Frida 2”. El comentario le valió críticas pues no ha sido la única vez en que internautas la acusan de ”inventada”.

La actriz afirmó que empezó a hablar a los 4 meses; Jared Leto la invitó a salir, pero ella tenía novio; Ryan Gosling la salvó de caerse en un restaurante; su abuelo vio a un alíen muerto; y que a los 9 años jugó la ouija con una amiga y vio a un duende.

