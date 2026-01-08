¿Qué es y cómo funciona Project AVA, el amigo digital de IA creado por Razer?

Durante la feria tecnológica CES 2026 el pasado martes 6 de enero, la compañía de fabricación de hardware para videojuegos, Razer, anunció el lanzamiento de "Project AVA", un nuevo compañero de escritorio con inteligencia artificial que causó revuelo en internet a nivel internacional.

El avance desenfrenado de la tecnología y el uso desmedido de la IA han abierto múltiples debates en torno a la regulación de su uso y el papel que juegan en el vivir diario de las personas. En redes sociales, algunos usuarios externaron su preocupación con referencias a la cultura pop, mientras que otros celebran la creación de herramientas que mejoren la calidad de vida.

¿Cómo funciona Project AVA?

De acuerdo con su descripción, este nuevo dispositivo tecnológico tiene una personalidad dinámica, capaz de aprender y evolucionar por sí mismo a partir de las interacciones de los usuarios, aprovechando al máximo la tecnología de Grok, inteligencia artificial desarrollada por xAI, empresa del empresario Elon Musk.

El dispositivo Project AVA será una herramienta ideal para los jugadores, pues tendrá la capacidad de asesorar el modo de juego de cada usuario. Foto: Razer

Al interior de su estructura cilíndrica transparente, un holograma 3D animado cobra vida para convertirse en más que una herramienta digital, tomando el papel de un amigo virtual. El usuario podrá elegir entre 5 avatares diferentes: AVA, Kira, Zane, Faker y Sao, escogiendo al personaje que mejor se adapte al carácter y necesidades del usuario.

Este asistente puede realizar desde tareas sencillas hasta labores complejas, como planificar tu día, organizar tu agenda, analizar complicadas hojas de cálculo y hasta aconsejarte en tus partidas de juegos. El proyecto busca formar parte de las 24 horas de los usuarios, con funciones específicas para el trabajo, el entretenimiento y la vida en general.

Entre las tareas principales que se podrán realizar con este asistente se encuentran: gestionar calendarios, monitorizar hábitos y estados de ánimo, traducir textos, ofrecer motivación y establecer recordatorios personalizados. Además, cuenta con cámara HD con sensor de luz ambiental, micrófonos y LED de escaparate personalizable para adaptarse al entorno de cada usuario.

¿Cuándo estará disponible y cuál será su precio?

Actualmente, el equipo está en fase de reserva y aunque aún no se ha confirmado la fecha de su lanzamiento al mercado general, se estima que el dispositivo comience a enviarse en la segunda mitad de 2026. Por el momento, el holograma tiene un costo de apartado de 20 dólares (400 pesos mexicanos), el cual se abonará al precio final cuando sea anunciado.

Por su parte, varios usuarios ya están cuestionando este dispositivo, pues la presencia de este tipo de herramientas en la cotidianidad provoca que las personas pierdan la capacidad de establecer relaciones en la vida real. "Voy a ser honesto, las IA asistentes solo se ven bien en la ficción. En la realidad es básicamente una inyección directa de dependencia digital y desconexión con el mundo real", señalan.

Un ejemplo de ello es la popularidad de las bodas simbólicas entre humanos y personajes virtuales creados por inteligencia artificial. Estas uniones han ido en aumento en diversas zonas de Japón y cada vez son más las personas que buscan combatir la soledad y reemplazar los vínculos humanos complejos por una compañía más simple y personalizable.

