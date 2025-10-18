¿Qué aportan los caracoles a mi jardín? Conoce estos datos que no sabías

Luego de un día lluvioso es posible que despiertes para encontrar que tu jardín y tus plantas favoritas han sido invadidas por esos lentos y pequeños moluscos terrestres que dejan un rastro baboso: los caracoles.

En muchos jardines, los caracoles son vistos como huéspedes indeseados, responsables de morder hojas y dañar plantas. Sin embargo, estos pequeños seres cumplen funciones ecológicas fundamentales que, lejos de perjudicar, pueden beneficiar significativamente el equilibrio natural de un jardín.

Su presencia forma parte de un sistema vivo que contribuye a la salud del suelo, al ciclo de nutrientes y que demuestra que tu jardín es todo un ecosistema complejo. Comprender su papel es clave para replantear la forma en que interactuamos con ellos y fomentar un jardín verdaderamente sostenible.

Lee también ¿Dónde colocar los caracoles que se encuentran en tu jardín?

Los caracoles suelen ser indefensos y solo buscan espacios donde refugiarse y alimentarse. Foto: Canva

¿Qué aportan los caracoles a mi jardín?

Aunque su presencia pueda generar molestias y preocupaciones por el estado de salud de tu jardín o por una posible infestación de estos invertebrados, los caracoles cumplen un rol importante en el pequeño ecosistema en el que se encuentran.

De acuerdo con la plataforma de noticias y análisis en la que académicos e investigadores escriben artículos sobre sus áreas de especialidad, The Conversation, estas son 3 funciones importantes que tienen los caracoles en tu jardín:

Descomposición de materia orgánica

Más allá de su apariencia lenta y discreta, los caracoles participan activamente en la descomposición de materia orgánica, ayudando a transformar restos vegetales en nutrientes esenciales.

Los restos de hoja fragmentada que dejan en su camino también sirven de alimento parta otros microorganismos.

Lee también ¿El SAT podría espiarte en redes? Conoce de qué trata la nueva reforma al Código Fiscal

Aportan nutrientes y otros beneficios al suelo y a la tierra de tu jardín. Foto: Canva

Abono para el suelo

"Tanto estas como la baba que segregan durante sus desplazamientos y en la cópula contribuyen a la estructuración de las partículas del suelo, así como a la adición de nutrientes al medio edáfico -es decir, del suelo- debido al aporte de mucoproteínas", se establece en dicho portal.

Asimismo, al mezclar fracción orgánica e inorgánica alteran la textura y estructura, la porosidad, retención de agua, intercambio gaseoso y las propiedades químicas y nutricionales del suelo, contribuyendo a regular la mineralización y humificación de la materia orgánica.

Su presencia en tu jardín significa que es un ecosistema sano y equilibrado. Foto: Canva

Forman parte de la cadena alimenticia

A parte de contribuir a la descomposición de materia orgánica y a enriquecer el suelo y la tierra, los caracoles sirven de alimento para diversas especies, promoviendo la biodiversidad.

Recuerda que parte de cuidar tu jardín es cuidar a todas aquellas especies que puedan habitarlo o visitarlo, ya que naturalmente, tu colección de plantas se convertirá en un ecosistema que necesita de balance.

También te interesará:

Victoria lanza "A ti, ¿quién te espera?": el corto de Día de Muertos que está conquistando las redes

"Ofrendas aesthetic": ¿por qué está dando de qué hablar la nueva tendencia de altares de Día de Muertos?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/dcs