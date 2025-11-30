Proponen crear “Ley Cazzu” tras la polémica legal de la argentina con Nodal: ¿qué es y en qué consiste?

Más Información

En los últimos meses, una conversación protagonizada por la artista argentina Julieta Emilia Cazzuchelli —conocida mundialmente como — volvió a poner sobre la mesa un problema que enfrentan muchas madres y padres que crían en solitario.

Durante su participación en el podcast Se Regalan Dudas, la cantante relató que, al solicitar un permiso para viajar con su hija Inti, el abogado del padre de la niña le advirtió que dicho permiso podía ser revocado “cuando su cliente quisiera”.

Esa situación encendió el debate y hoy ha dado origen a un movimiento ciudadano que se viraliza en Argentina bajo el nombre de “Ley Cazzu”.

¿Qué es la “Ley Cazzu”?

La propuesta, impulsada por Gabriela Mosconi a través de la plataforma Change.org, busca modificar las condiciones actuales para que madres y padres que llevan adelante la crianza sin el acompañamiento del otro progenitor no dependan de una firma para realizar viajes al exterior con sus hijas e hijos.

Ley Cazzu fue impulsada por Gabriela Mosconi a través de la plataforma Change.org. Foto: Captura de pantalla
Ley Cazzu fue impulsada por Gabriela Mosconi a través de la plataforma Change.org. Foto: Captura de pantalla

El objetivo central es brindar autonomía y seguridad legal a quienes se encuentran en situaciones de abandono o ausencia comprobada del otro padre o madre, evitando así que este pueda interferir arbitrariamente en decisiones de familiar.

La petición, que reclama “verdadera libertad para nuestras familias”, ya suma cerca de 30 mil firmas y sigue ganando apoyo en redes y medios.

¿En qué consiste la “Ley Cazzu”?

La propuesta conocida como “Ley Cazzu” puede sintetizarse en varios ejes fundamentales:

1. Permiso de viaje estable para familias monoparentales

Cuando exista ausencia o abandono acreditado por parte de uno de los progenitores, se busca que el adulto a cargo pueda obtener un permiso permanente para viajar con sus hijas e hijos sin necesidad de tramitar autorizaciones repetidas.

2. Eliminación de trámites reiterativos

La iniciativa plantea reducir procesos judiciales y gestiones burocráticas que deben realizarse cada vez que se requiere una salida del país.

Hoy, 14 de septiembre, Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal, cumple dos años. Foto: Instagram, vía @cazzu
Hoy, 14 de septiembre, Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal, cumple dos años. Foto: Instagram, vía @cazzu

3. Prioridad al bienestar de niñas, niños y adolescentes

El enfoque prioriza el interés superior de la infancia por encima de conflictos personales entre los adultos involucrados.

4. Reconocimiento a las familias monoparentales

Se exige mayor visibilidad y protección legal para quienes asumen la crianza diaria sin el respaldo del otro progenitor.

