Proponen crear “Ley Cazzu” tras la polémica legal de la argentina con Nodal: ¿qué es y en qué consiste?

En los últimos meses, una conversación protagonizada por la artista argentina Julieta Emilia Cazzuchelli —conocida mundialmente como Cazzu— volvió a poner sobre la mesa un problema que enfrentan muchas madres y padres que crían en solitario.

Durante su participación en el podcast Se Regalan Dudas, la cantante relató que, al solicitar un permiso para viajar con su hija Inti, el abogado del padre de la niña le advirtió que dicho permiso podía ser revocado “cuando su cliente quisiera”.

Esa situación encendió el debate y hoy ha dado origen a un movimiento ciudadano que se viraliza en Argentina bajo el nombre de “Ley Cazzu”.

Lee también: Cazzu regaña a fans chilenos por lanzar indirectas a Christian Nodal: "Pórtense bien"

¿Qué es la “Ley Cazzu”?

La propuesta, impulsada por Gabriela Mosconi a través de la plataforma Change.org, busca modificar las condiciones actuales para que madres y padres que llevan adelante la crianza sin el acompañamiento del otro progenitor no dependan de una firma para realizar viajes al exterior con sus hijas e hijos.

Ley Cazzu fue impulsada por Gabriela Mosconi a través de la plataforma Change.org. Foto: Captura de pantalla

El objetivo central es brindar autonomía y seguridad legal a quienes se encuentran en situaciones de abandono o ausencia comprobada del otro padre o madre, evitando así que este pueda interferir arbitrariamente en decisiones de familiar.

La petición, que reclama “verdadera libertad para nuestras familias”, ya suma cerca de 30 mil firmas y sigue ganando apoyo en redes y medios.

Lee también: Belinda y Cazzu se ven frente a frente por primera vez; ¿habrá colaboración?

¿En qué consiste la “Ley Cazzu”?

La propuesta conocida como “Ley Cazzu” puede sintetizarse en varios ejes fundamentales:

1. Permiso de viaje estable para familias monoparentales

Cuando exista ausencia o abandono acreditado por parte de uno de los progenitores, se busca que el adulto a cargo pueda obtener un permiso permanente para viajar con sus hijas e hijos sin necesidad de tramitar autorizaciones repetidas.

2. Eliminación de trámites reiterativos

La iniciativa plantea reducir procesos judiciales y gestiones burocráticas que deben realizarse cada vez que se requiere una salida del país.

Hoy, 14 de septiembre, Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal, cumple dos años. Foto: Instagram, vía @cazzu

3. Prioridad al bienestar de niñas, niños y adolescentes

El enfoque prioriza el interés superior de la infancia por encima de conflictos personales entre los adultos involucrados.

4. Reconocimiento a las familias monoparentales

Se exige mayor visibilidad y protección legal para quienes asumen la crianza diaria sin el respaldo del otro progenitor.

También te interesará:

Corona de Adviento 2025: ¿qué color de vela se enciende primero y por qué?

Corona de Adviento 2025: ¿cuándo se enciende la primer vela? Esto se sabe

¿Por qué a los gatos les encanta meterse en cajas de cartón? Conoce la razón

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv