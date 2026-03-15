Primavera en México: las mejores flores para sembrar en esta estación; consulta aquí

Con la llegada de la primavera, muchas personas aprovechan el clima para renovar sus jardines, balcones o macetas. Esta estación es considerada una de las mejores para sembrar flores, ya que el aumento de las temperaturas, la luz solar y los insectos polinizadores favorecen su crecimiento.

En México, la primavera inicia el próximo 20 de marzo, durante el Equinoccio de Primavera, momento en el que los días comienzan a ser más largos que las noches. Estas condiciones crean el ambiente ideal para cultivar diversas especies de flores que llenan de color los espacios exteriores e interiores.

¿Qué flores se pueden sembrar en primavera?

De acuerdo con la revista digital especializada Espores, la voz del Botánico, estas son algunas de las flores más recomendadas para sembrar durante esta temporada.

Girasol

El helianthus annuus, conocido comúnmente como girasol, es una de las flores más populares para plantar en primavera. Se adapta bien a climas cálidos y necesita varias horas de sol directo al día. Su crecimiento es rápido y puede alcanzar gran altura, por lo que es ideal para jardines amplios. Además de su atractivo visual, atrae polinizadores como abejas y mariposas.

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Foto: Santum

Petunia

Las petunias son flores ornamentales muy utilizadas en macetas, jardineras y balcones; destacan por su variedad de colores, como rosa, morado, rojo y blanco, admeás de su capacidad de florecer durante varios meses. Estas plantas requieren riego moderado y buena exposición solar para mantenerse saludables.

Zinnia

Otra opción ideal es la zinnia elegans, una planta resistente que florece con facilidad durante la primavera y el verano. Sus flores de colores intensos, como rojo, naranja, amarillo o rosa ayudan a atraer mariposas al jardín. Las zinnias son fáciles de cultivar, por lo que suelen recomendarse para personas que comienzan en la jardinería.

Dalia

La dahlia es una flor emblemática en México, reconocida incluso como la flor nacional del país; su siembra en primavera permite que florezca durante el verano y parte del otoño. Existen numerosas variedades de dalias, con diferentes tamaños y formas, por lo que son muy apreciadas en jardines ornamentales.

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El cultivo de la dalia en nuestro país se remonta a la época de esplendor del Imperio Azteca. Foto: Archivo

Caléndula

La calendula officinalis, también conocida como caléndula o maravilla, es otra flor fácil de sembrar en esta temporada. Además de su color naranja brillante, se utiliza con frecuencia en remedios naturales y productos de cuidado de la piel. Esta planta se adapta bien a macetas y necesita riego regular sin exceso de agua.

Recomendaciones para sembrar en primavera

Para obtener mejores resultados al plantar flores durante esta temporada, el portal digital Interflora recomienda:

Riego: incrementa la frecuencia a medida que suben las temperaturas, evitando mojar las flores y hojas directamente para prevenir hongos.

incrementa la a medida que suben las temperaturas, evitando mojar las flores y hojas directamente para prevenir hongos. Abonado: aplica abono orgánico o fertilizantes específicos para floración al inicio de la temporada para fortalecerlas.

aplica abono orgánico o fertilizantes específicos para floración al inicio de la temporada para fortalecerlas. Poda y Limpieza: elimina flores marchitas, hojas secas y malezas para evitar enfermedades y plagas .

elimina flores marchitas, hojas secas y malezas para evitar y . Luz: asegura la cantidad adecuada de luz solar; considera mover macetas a lugares con sombra parcial si el sol es muy intenso.

asegura la cantidad adecuada de luz solar; considera mover macetas a lugares con sombra parcial si el sol es muy intenso. Suelo: mantén el sustrato con buen drenaje, especialmente si hay lluvias primaverales.

Finalmente, aprovechar la primavera para sembrar flores no solo embellece los espacios del hogar, sino que también contribuye al bienestar y al contacto con la naturaleza.

Con los cuidados adecuados, muchas de estas especies pueden mantenerse en flor durante varios meses, llenando de color patios, jardines y balcones.

Consejos para un jardín lleno de petunias y color. Fuente: Freepik.

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