Poza Rica: rescate viral de gatito conmueve a usuarios en redes

Las recientes inundaciones, provocadas por las fuertes lluvias torrenciales que dejaron a zonas en estados como Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro bajo el agua, han desatado una ola de videos virales en redes sociales.

Las imágenes que han circulado muestran las terribles condiciones en las que quedaron muchas ciudades y municipios. Entre ellas, han destacado los rescates, también denominados "actos heroicos", que han conducido integrantes de la sociedad civil, en especial los casos en los que se han salvado a mascotas que lograron sobrevivir al agua.

Un nuevo video en el que se logró rescatar a un gatito que nadaba entre el agua se ha hecho viral, conmoviendo a miles de usuarios, quienes aplauden la ayuda brindada al michi, a pesar de que representó un riesgo para quien lo hizo.

El joven que rescató al gatito caminó sobre una barda delgada para poder alcanzarlo. Foto: X

Rescate de gatito en Poza Rica se vuelve viral en redes

El video de cómo un joven rescata a un gatito tras las inundaciones en Poza Rica se ha vuelto viral en diversas plataformas sociodigitales.

En las imágenes virales se escucha a una familia comentar que hay un gato que necesita ayuda. Posteriormente se ve a un joven aparecer en cámara y tomar el riesgo de caminar sobre la orilla de una barda para poder auxiliar al gato, quien se encuentra nadando sin forma de llegar a una superficie plana donde reposar.

El muchacho se agacha cuidadosamente para poner al alcance del michi un trapeador, mientras que el gatito, que maulla desesperadamente, se acerca y se prende del utensilio de limpieza, logrando ser subido a la barda.

El video fue compartido a través de X, antes Twitter, por la cuenta "@ZuritaCarpio" y ya acumula más de 8 mil reacciones.

En medio de la emergencia en #PozaRica hay gente que ayuda sin dudar. Rescataron a un gato que estaba nadando para salvar su vida. pic.twitter.com/85cRFedkcx — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) October 13, 2025

¿Cuál fue la reacción de usuarios en redes ante el rescate del gatito?

Este acto ha sido denominado como "heroico" por parte de usuarios, quienes admiran y reconocen al joven por ponerse en riesgo para rescatar al gatito.

En la sección de comentarios se leen mensajes de alivio, de admiración y de agradecimiento al joven, por ver valor en la vida del michi que se encontraba en peligro y tomar acción para auxiliarlo. Algunas de las reacciones de usuarios dicen:

" El señor ya hizo más que cualquier gobierno en Veracruz! Bendiciones para el señor y todos los animalitos ".

". " Gracias gracias gracias por haber hecho esto, tú que te arriesgaste por un ser indefenso, que el universo conspire a tu favor para que tengas una vida en abundancia, salud y amor. Todo el amor y respeto para ti ".

". " Por personas como este joven, vale la pena no perder la fe. Fuerza ante esta tragedia ".

". "¡Te admiro muchísimo por lo que hiciste, ese pequeñito gatito tuvo mucha suerte de que tú estuvieras ahí eso demuestra la gran persona que eres dios te bendiga me hiciste feliz mi domingo!".

Este video se suma a la amplia lista de actos heroicos, solidarios y humanitarios que han logrado ser difundidos tras la lamentable situación que pasa la población afectada por estos desastres; y son un recordatorio para los usuarios de que "hay gente buena" y "servicial" dispuesta a hacer lo necesario para apoyas a quienes más lo necesitan.

