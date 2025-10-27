¿Por qué se deben poner gotas de vinagre al cocinar huevos? Conoce el truco casero

Los huevos son un pilar en la cocina. Apreciados por su valor nutricional y su versatilidad, son la base de desayunos y comidas saciantes que requieren pocos ingredientes. A pesar de que freírlos o cocerlos es una de las tareas más básicas, existen técnicas que pueden transformar un huevo convencional en una preparación de mejor textura, sabor y presentación.

Uno de los trucos caseros más recomendados, incluso por chefs profesionales, es el uso del vinagre.

Este líquido ácido y astringente, conocido por su papel en salsas, vinagretas y encurtidos, resulta ser un valioso auxiliar al momento de cocinar huevos, ya sean fritos o cocidos.

Huevos perfectos en la sartén

La clave de la acción del vinagre reside en la ciencia de las proteínas. La ovoalbúmina, la proteína principal del huevo, experimenta un proceso llamado desnaturalización. Este fenómeno ocurre naturalmente con el calor, pero es en presencia de un ácido donde se acelera de forma significativa.

Lee también 5 plantas seguras para gatos que puede tener en casa: conoce cuáles podrían ponerlos en peligro

Al agregarle unas gotas de aceite al sartén, hace que la clara coagule más rápido. Foto: Freepik

Al añadir unas gotas de vinagre, ya sea al agua hirviendo para los huevos cocidos o a la sartén para los fritos, se logra que la clara coagule más rápido. Esta aceleración en la desnaturalización de las proteínas tiene efectos directos en el resultado final:

Mayor estructura: En huevos escalfados o pochados, el vinagre evita que la clara se disperse en el agua, ayudando a que el huevo mantenga una forma compacta y ordenada.

Mejor textura: En preparaciones como los huevos revueltos, unas gotas de vinagre pueden ayudar a conseguir una textura más ligera.

Cocción controlada: La coagulación más rápida de la clara permite una superficie más uniforme y una cocción general más controlada.

El chef Ned Baldwin, autor de "How To Dress An Egg: Surprising and Simple Ways to Cook Dinner”, recomienda el uso de vinagre de sidra de manzana, diluido en agua, para los huevos cocidos, asegurando que aporta una mejor estructura sin un sabor excesivamente ácido.

Lee también ¿Cómo hacer un repelente natural para mosquitos? Conoce la receta

Vinagre en el huevo frito: una tradición europea

Aunque se asocia más con los huevos pochados, el uso del vinagre al freír un huevo es una práctica popular en varias regiones europeas, especialmente en la cocina francesa.

Un ejemplo son los llamados œufs à l’assassin o “huevos asesinos”, una preparación en la que se incorpora una pequeña cucharada de vinagre de vino tinto sobre los huevos fritos. Esta técnica no solo contribuye a una cocción más fina, sino que también tiene un impacto directo en el sabor, aportando mayor cremosidad y profundidad a la yema.

El ácido acético del vinagre acelera la coagulación de la ovoalbúmina, principal proteína del huevo. Foto: Freepik

Otros beneficios del vinagre en la cocina

Más allá de la sartén, el vinagre tiene otros usos prácticos cuando se preparan huevos:

Fácil pelado: Al cocer huevos, añadir vinagre al agua ayuda a que el ácido disuelva parcialmente el carbonato de calcio de la cáscara, facilitando enormemente el proceso de pelado.

Estabilización de merengues: En repostería, este líquido ácido es clave para la creación de espuma al batir claras. El vinagre estabiliza las burbujas de aire, mejorando la estructura final del batido de merengue.

Así, incorporar unas pocas gotas de vinagre al cocinar huevos es un sencillo truco que se apoya en la ciencia para garantizar resultados perfectos, desde la consistencia de un huevo frito hasta la estructura de un merengue.

*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de un periodista*.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

También te interesará:

Victoria lanza "A ti, ¿quién te espera?": el corto de Día de Muertos que está conquistando las redes

"Ofrendas aesthetic": ¿por qué está dando de qué hablar la nueva tendencia de altares de Día de Muertos?

¿Dónde colocar los caracoles que se encuentran en tu jardín?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov