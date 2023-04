¿Por qué AMLO se identifica con “Charrasca” en la política mexicana?

Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video tras confirmarse que padece covid-19. El presidente de México habló sobre el vahído, afección que le ocurrió en Mérida, Yucatán, derivado de la enfermedad respiratoria y las actividades de la gira que recién iniciaba.

“Yo creo que el creador y los deseos que tenemos de vivir nos van a permitir terminar nuestro mandado”, expresó el presidente, quien padece covid-19 por tercera ocasión.

En un video dirigido a amigos, adversarios y mexicanos en general explicó cuál es su estado de salud actual y arremetió en contra de “los conservadores”, quienes aseguró que lo daban por muerto o con un infarto cerebral.

"Empezaron mis adversarios porque tienen mucha imaginación y es como, decirles ahora, aunque lo tendría yo que estar repitiendo: Muerto que tú matáis, que vos matáis, goza de cabal salud”, porque han dicho muchísimas cosas, que me dio un derrame cerebral, que aquí en Palacio están médicos, especialistas de cardiología del Hospital Militar y no es así, afortunadamente estoy muy bien”.

Fiel a su estilo, el mensaje se extendió por 18 minutos en los que habló de anécdotas históricas, los políticos a los que considera los mejores presidentes de México e incluso se dio el tiempo de recorrer “La Intendencia de la Traición”, espacio de Palacio Nacional donde estuvo preso a Francisco I. Madero.

Andrés Manuel López Obrador recordó los duelos como forma de solucionar los conflictos y citó uno en particular ocurrido en Peralvillo a un personaje conocido como Charrasca, término que hace referencia a una navaja de muelles o arma arrastradiza, por lo común el sable.

“Me acuerdo mucho de ‘Charrasca’. Antes se usaba resolver las diferencias, se usaban los duelos, y unos duelos muy famosos. Por ejemplo, el abuelo de Octavio Paz, Irineo Paz, que era periodista, fue director del periódico Patria, fue un liberal, luchador de mucha pasión, entonces entraron en diferencias con un hermano del maestro Justo Sierra y entonces se retaron a duelo, y se nombraban padrinos e Irineo Paz mató en el duelo al hermano de Justo Sierra, el maestro Justo Sierra, el maestro de América”, recordó.

¿Por qué AMLO se identifica con Charrasca?

El presidente de México hizo referencia a la historia de “Charrasca”, un personaje que citó a su adversario para batirse en un duelo.

“Pero hay otro caso de un duelo en Peralvillo, donde a un personaje conocido como Charrasca lo retan a un duelo y él nombra a su padrino y el otro también nombro a su padrino. Definen la hora, el día. El caso es que no se presentó Charrasca, a la hora y el día del duelo. Y le dijo al padrino: tú les dices que no me voy a presentar. Y es muy chistoso porque el padrino de Charrasca les dice a los otros; al del duelo y a su padrino: dice Charrasca que no se va a presentar y que lo den por muerto y que vayan y… ya los insulta”, comentó el presidente.

El presidente tomó ese ejemplo para hacer referencia a su experiencia en la política en México.

“A mí me han dado por muerto varias veces, fíjense que en política me ha ayudado mucho el que me han dado por muerto”, advirtió al hablar sobre su experiencia después de las elecciones de 2006 en las que Felipe Calderón fue electo presidente.

Si bien no existe mayor referencia sobre "Charrasca" y la anécdota a la que hace referencia el presidente, ha quedado como uno de los episodios que lo identifican con la política y sus personajes en México.

