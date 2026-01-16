Pensión del Bienestar 2026: ¿qué letra recibe pago HOY, 16 de enero?; conoce a los beneficiarios

Este enero de 2026 ha destacado por ser, una vez más, el primer mes del bimestre en el que el Gobierno de México realiza los depósitos correspondientes a las y los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar.

Como ya se sabe, los depósitos de estos programas sociales se realizan paulatinamente, a manera de garantizar el orden y la eficiencia.

Los pagos, que iniciaron el 5 de enero, están programados para terminar el día 28 de este mes, alcanzando la cobertura total de derechohabientes para el periodo de enero y febrero de 2026.

Lee también Becas Benito Juárez 2026: ¿quiénes recibirán pago triple en enero?; descubre aquí

Entrega de Pensión Mujeres Bienestar en Puerto Morelos, Quintana Roo. Foto: Presidencia

¿Quiénes son los beneficiarios que reciben pago este viernes 16 de enero de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de Pagos del Bienestar, este viernes 16 de enero recibirán sus pagos aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra "M".

Debido a la cantidad de derechohabientes con apellidos de esta letra, se le ha asignado un segundo día de depósito a la "M", por lo que si perteneces a este grupo, podrías recibir tu pago también el próximo lunes 19 de enero.

❤️ Aviso Importante ❤️

Si tu apellido comienza con la letra M, a partir del 16 y 19 de enero, podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre enero-febrero de las #PensionesBienestar y el programa #MadresTrabajadoras.#HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/ly0W1FMAPy — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) January 16, 2026

Este apoyo económico se deposita directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar de los derechohabientes y pueden retirarlo en cualquier sucursal de la dependencia, o hacer uso de su tarjeta en tiendas y negocios.

Calendario de pagos de enero de 2026

Durante lo que resta de enero la dispersión de recursos para las Pensiones del Bienestar se llevará a cabo con el siguiente orden:

M: viernes 16 y lunes 19 de enero

viernes y lunes N, Ñ, O: martes 20 de enero

martes P, Q: miércoles 21 de enero

miércoles R: jueves 22 y viernes 23 de enero

jueves y viernes S: lunes 26 de enero

lunes T, U, V: martes 27 de enero

martes W, X, Y, Z: miércoles 28 de enero

Lee también La Casa de Bluey en CDMX: ¿cuánto cuestan los boletos de la experiencia inmersiva?

Foto: Captura de pantalla en X

Montos de las Pensiones del Bienestar para 2026

Los montos de los apoyos económicos de las Pensiones del Bienestar se actualizaron para este 2026, tomando en cuenta factores como la inflación y los recursos disponibles para el año, quedando de la siguiente manera:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : 6,400 pesos

: pesos Pensión Mujeres Bienestar : 3,100 pesos

: pesos Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad : 3,300 pesos

: pesos Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: 1,650 pesos

También te interesará:

Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas y admite una “vulnerabilidad técnica”

“No me sentiré 100% libre hasta que elijamos nosotros”: Neurokiller apoya captura de Maduro, pero advierte incertidumbre democrática

¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr