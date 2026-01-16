Más Información

Usuarios reportan caída de X; así fue la oleada de memes

Usuarios reportan caída de X; así fue la oleada de memes

Sismo de 5.3 en CDMX despierta a capitalinos y los memes no perdonan; así reaccionaron en X

Sismo de 5.3 en CDMX despierta a capitalinos y los memes no perdonan; así reaccionaron en X

Pensión del Bienestar 2026: ¿qué letra recibe pago HOY, 16 de enero?; conoce a los beneficiarios

Pensión del Bienestar 2026: ¿qué letra recibe pago HOY, 16 de enero?; conoce a los beneficiarios

¿Para qué sirve dejar un frasco de arroz con romero en la casa?; conoce su utilidad

¿Para qué sirve dejar un frasco de arroz con romero en la casa?; conoce su utilidad

Calendario SEP 2026: ¿cuándo serán las próximas vacaciones en México?; conoce la fecha exacta

Calendario SEP 2026: ¿cuándo serán las próximas vacaciones en México?; conoce la fecha exacta

Este enero de 2026 ha destacado por ser, una vez más, el primer mes del bimestre en el que el Gobierno de México realiza los depósitos correspondientes a las y los beneficiarios de las .

Como ya se sabe, los depósitos de estos programas sociales se realizan paulatinamente, a manera de garantizar el orden y la eficiencia.

Los pagos, que iniciaron el 5 de enero, están programados para terminar el día 28 de este mes, alcanzando la cobertura total de derechohabientes para el periodo de enero y febrero de 2026.

Lee también

Entrega de Pensión Mujeres Bienestar en Puerto Morelos, Quintana Roo. Foto: Presidencia
Entrega de Pensión Mujeres Bienestar en Puerto Morelos, Quintana Roo. Foto: Presidencia

¿Quiénes son los beneficiarios que reciben pago este viernes 16 de enero de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de Pagos del Bienestar, este viernes 16 de enero recibirán sus pagos aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra "M".

Debido a la cantidad de derechohabientes con apellidos de esta letra, se le ha asignado un segundo día de depósito a la "M", por lo que si perteneces a este grupo, podrías recibir tu pago también el próximo lunes 19 de enero.

Este apoyo económico se deposita directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar de los derechohabientes y pueden retirarlo en cualquier sucursal de la dependencia, o hacer uso de su tarjeta en tiendas y negocios.

Calendario de pagos de enero de 2026

Durante lo que resta de enero la dispersión de recursos para las Pensiones del Bienestar se llevará a cabo con el siguiente orden:

  • M: viernes 16 y lunes 19 de enero
  • N, Ñ, O: martes 20 de enero
  • P, Q: miércoles 21 de enero
  • R: jueves 22 y viernes 23 de enero
  • S: lunes 26 de enero
  • T, U, V: martes 27 de enero
  • W, X, Y, Z: miércoles 28 de enero

Lee también

Foto: Captura de pantalla en X
Foto: Captura de pantalla en X

Montos de las Pensiones del Bienestar para 2026

Los montos de los apoyos económicos de las Pensiones del Bienestar se actualizaron para este 2026, tomando en cuenta factores como la inflación y los recursos disponibles para el año, quedando de la siguiente manera:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores6,400 pesos
  • Pensión Mujeres Bienestar3,100 pesos
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad3,300 pesos
  • Programa para Madres Solteras y Trabajadoras1,650 pesos

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]