Pensión del Bienestar 2025: ¿qué letra recibe pago hoy, 4 de noviembre?

La es la ayuda económica que el Gobierno de México brinda a todos los adultos mayores de 65 años o más en todo el país.

Este pago es el último del año, correspondiente a los meses de noviembre - diciembre. No sólo adultos mayores serán beneficiados, también personas con discapacidad, madres trabajadoras y mujeres de 60 a 64 años.

¿Qué letra recibe pago hoy, 4 de noviembre?

Ariadna Montiel, Secretaria de Bienestar, compartió en redes sociales el calendario oficial de pagos para todo este mes. De acuerdo con esa información, hoy martes 4 de noviembre, la letra beneficiada es la “B”.

El depósito se hará a las tarjetas del Bienestar, lo que permite retira en cajas o en cajeros en Bancos del Bienestar sin ningún tipo de cargo o comisión.

Calendario Pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR
¿Quiénes más serán beneficiados este mes?

Durante todo noviembre se hará la dispersión de pagos a Pensión Bienestar, lo mejor es que no sólo ellos serán los beneficiados, también recibirán su depósito: Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas Discapacidad y Programa Madres Trabajadoras.

¿Qué monto corresponde a cada programa?

Aunque se depositan durante el mismo mes, cada una ofrece un monto distinto para diferentes grupos de personas:

  • Pensión Bienestar: $6,200 pesos.
  • Pensión Personas Discapacidad: $3,200 pesos.
  • Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.
  • Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años.

Los pagos se realizan únicamente de lunes a viernes, por lo que no hay depósitos en fines de semana. Foto: IA
