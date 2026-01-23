Pensión Bienestar: ¿quién recibe su depósito HOY, 23 de enero?; entérate aquí

Conforma avanza el mes de enero, el calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar, otorgadas por el gobierno federal, comienza a llegar a su fin.

Esto significa que todas las y los beneficiarios de los programas tendrán acceso a su apoyo económico correspondiente para al bimestre de enero y febrero -dependiendo del programa al que están registrados-.

Entérate quiénes son los beneficiarios que reciben su pago de Pensión del Bienestar este 23 de enero. Foto: Imagen generada con IA

¿Qué letra recibe pago HOY 23 de enero?

En la ya conocida costumbre del gobierno de México, la entrega de recursos se raliza de manera alfabética.

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de la Secretaría del Bienestar, este viernes 23 de enero reciben su pago todas las personas con derechohabiencia cuyo primer apellido comience con la letra "R".

A partir de esta fecha, las y los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Solteras y Trabajadoras, podrán acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar a retirar su depósito.

❤️ Aviso Importante ❤️

Si tu apellido comienza con la letra R, a partir del 23 de enero, podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre enero-febrero de las #PensionesBienestar y el programa #MadresTrabajadoras.#HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/bei5qn2LEL — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) January 23, 2026

Los pagos terminarán de realizarse el próximo 28 de enero, y seguirán el siguiente orden:

S : lunes 26 de enero

: lunes 26 de enero T, U y V : martes 27 de enero

: martes 27 de enero W, X, Y y Z: miércoles 28 de enero

¿De cuánto son los montos para las Pensiones del Bienestar en 2026?

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que los montos bimestrales actualizados para 2026 de las Pensiones para el Bienestar son lo siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : 6,400 pesos

: 6,400 pesos Pensión Mujeres Bienestar : 3,100 pesos

: 3,100 pesos Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad : 3,300 pesos

: 3,300 pesos Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: 1,650 pesos

