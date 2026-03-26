Pensión Bienestar cierra este jueves 26 de marzo el pago correspondiente al segundo bimestre del año, es decir, el periodo marzo-abril. Con ello, concluye un operativo que se llevó a cabo de manera escalonada en todo el país.

Último día de pago del bimestre marzo-abril

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, durante marzo se entregaron apoyos a más de 18 millones de derechohabientes, lo que implicó una inversión superior a 104 mil millones de pesos.

Los depósitos comenzaron desde el pasado 2 de marzo y se realizaron siguiendo el orden alfabético, tomando en cuenta la primera letra del apellido paterno. Este sistema permitió organizar la dispersión de recursos y evitar aglomeraciones.

Último día de pago del bimestre marzo-abril Foto: Banco del Bienestar

En este operativo se incluyeron varios programas sociales del Gobierno federal:

Pensión para Adultos Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para Personas con Discapacidad

Apoyo para Madres Trabajadoras

Sembrando Vida

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¿Quién recibe pago este 26 de marzo?

El calendario oficial indica que este jueves corresponde el depósito a quienes tienen apellidos que inician con las letras W, X, Y y Z, siendo así el último grupo en recibir el apoyo.

¿Quién recibe pago de la Pensión Bienestar este 26 de marzo? Esto se sabe. Fotos: EL UNIVERSAL

El dinero se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a sucursales ni realizar trámites adicionales. El monto queda disponible de forma automática para su uso.

Montos de la Pensión Bienestar en 2026

Para 2026, los apoyos económicos se ajustaron con el objetivo de fortalecer la ayuda a sectores vulnerables. Los montos quedaron así:

Adultos Mayores : 6,400 pesos

: Personas con Discapacidad : 3,300 pesos

: Mujeres Bienestar : 3,100 pesos

: Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

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¿Cuándo será el próximo pago?

La Pensión Bienestar se entrega de forma bimestral, por lo que el siguiente calendario de pagos se dará a conocer en los primeros días de mayo.

Se prevé que los depósitos puedan iniciar alrededor del lunes 4 de mayo, aunque la fecha exacta será confirmada por la titular de la dependencia, Ariadna Montiel.

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