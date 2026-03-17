Pensión Bienestar 2026: ¿a qué letras le toca pago HOY, 17 de marzo?; consulta aquí

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Tras la pausa por el Natalicio de Benito Juárez, este martes se reactivan los depósitos de la marzo-abril 2026, uno de los apoyos sociales más importantes en México.

Los programas que forman parte de este operativo incluyen la Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, el Apoyo para Madres Trabajadoras y Sembrando Vida, todos correspondientes al bimestre marzo-abril.

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¿Quién cobra hoy, 17 de marzo la Pensión Bienestar?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Bienestar, este martes 17 de marzo reciben su depósito quienes tienen apellido que inicia con la letra M.

¿Quién cobra hoy, 17 de marzo la Pensión Bienestar? Esto se sabe. Foto: Especial
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El pago se realiza directamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a oficinas ni hacer trámites adicionales. El dinero queda disponible de forma automática para su uso.

Montos actualizados de la Pensión Bienestar 2026

Con el objetivo de enfrentar el impacto de la inflación, el gobierno federal ajustó los montos de los programas sociales. Para este 2026, los apoyos quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Pensión Bienestar Adultos Mayores: 6,400 pesos
  • Pensión Bienestar Discapacidad: 3,300 pesos
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos
  • Apoyo Madres Trabajadoras: 1,650 pesos
¿A qué letras les toca el registro hoy, 17 de marzo?; esto se sabe. Foto: Generada con IA
¿A qué letras les toca el registro hoy, 17 de marzo?; esto se sabe. Foto: Generada con IA

Estos incrementos buscan fortalecer el ingreso de los sectores más vulnerables del país.

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Calendario completo de pagos marzo-abril 2026

La Pensión Bienestar marzo-abril 2026 continuará depositándose en días hábiles siguiendo el orden alfabético:

  • Miércoles 18 de marzo: N, Ñ, O
  • Jueves 19 de marzo: P, Q
  • Viernes 20 y lunes 23 de marzo: R
  • Martes 24 de marzo: S
  • Miércoles 25 de marzo: T, U, V
  • Jueves 26 de marzo: W, X, Y, Z

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