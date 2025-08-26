Pensión Bienestar 2025: ¿a qué letras les toca su registro hoy, 26 de agosto?; esto se sabe

Agosto está a unos días de terminar, lo que significa que queda poco tiempo para que millones de personas se registren a alguno de los Programas del Bienestar, una opción perfecta para recibir un dinerito extra.

El Gobierno de México abrió a inicio de mes un nuevo registro para diferentes programas sociales, cada uno busca ayudar a diferentes grupos de manera económica, esto es lo que debes de saber.

¿A qué letras les toca registro hoy?

Hoy 27 de agosto es el último martes del mes para realizar tu solicitud, así que si tu primer apellido empieza con las letras: “D”,”E”,”F”,”G”, “H”, podrás acudir a cualquier Módulo del Bienestar a completar el registro.

Pensión Bienestar 2025. Foto: 'X' @bienestarmx

¿Qué programas reciben registro?

El Gobierno de México busca ayudar a diferentes grupos con diferentes características, los programas abiertos son: Pensión Adultos Mayores, Programa Madres Trabajadoras y Pensión Mujeres Bienestar. Así que deberás checar los requisitos de cada uno y ver cual se alinea a tu perfil.

¿Puedo realizar mi solicitud algún otro día?

Debes tener en cuenta que sólo hoy se reciben a las letras que se mencionó arriba, aunque, si no puedes asistir este día, tendrás el sábado como última fecha, ya que ese día se reciben a todos los apellidos, ten en cuenta que por ser la última fecha, las filas y el tiempo de espera podrá ser mayor.

¿Qué documentos debo de llevar?

Aunque todos los programas son distintos, los documentos que suelen pedir son casi los mismos:

Identificación Oficial Vigente

Acta de Nacimiento Legible

CURP impreso recientemente

Algún teléfono de contacto

Algún comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

Por último, llenarás un formato al momento de realizar tu solicitud para cualquier registro, si deseas ser parte del Programa Madres Trabajadoras se te pedirá el CURP y el Acta de Nacimiento de tu hijo o hija.

