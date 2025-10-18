¿Para qué sirve licuar pepino con bicarbonato? Conoce sus beneficios

En el mundo de los remedios caseros y las recomendaciones de bienestar, circulan numerosas recetas que prometen beneficios para la salud.

Una de las que ha ganado popularidad recientemente es la mezcla de pepino licuado con bicarbonato de sodio. Pero, ¿Qué hay detrás de esta combinación y qué sustento tiene?

Para entender sus posibles efectos, es útil analizar cada componente por separado, basándose en la información nutricional y científica disponible.

Los licuados de pepino son una bebida hidratante y llena de nutrientes. Fuente: Freepik

El pepino: un aliado de la hidratación y la nutrición

El pepino es una hortaliza compuesta en más de un 95% por agua, lo que lo convierte en un excelente alimento para mantener el cuerpo hidratado. Además de su alto contenido hídrico, aporta diversos nutrientes valiosos.

Bajo en calorías y rico en fibra: su escaso aporte calórico y su contenido de fibra ayudan a generar una sensación de saciedad , lo que puede ser beneficioso en planes de alimentación para el control de peso.

su escaso aporte calórico y su contenido de fibra ayudan a generar una , lo que puede ser beneficioso en planes de alimentación para el Fuente de vitaminas y minerales: el pepino contiene vitaminas como la K , esencial para la coagulación sanguínea y la salud ósea, y la vitamina C , un conocido antioxidante. También aporta minerales como el potasio , que contribuye a regular la presión arterial.

el pepino contiene , esencial para la coagulación sanguínea y la salud ósea, y la , un conocido antioxidante. También aporta minerales como el , que contribuye a regular la presión arterial. Propiedades antioxidantes: incluye compuestos como los flavonoides y taninos, que ayudan a combatir el daño celular causado por los radicales libres.

El pepino es una hortaliza compuesta en más de un 95% por agua. Foto: Freepik

Por estas razones, el consumo de pepino, ya sea entero o en jugo, se asocia con beneficios como favorecer la digestión, cuidar la salud de la piel y contribuir a una buena hidratación general.

Bicarbonato de sodio: conocido por su efecto antiácido

El bicarbonato de sodio es un compuesto químico con una larga historia de usos tanto en la cocina como en la limpieza y la salud. Su propiedad más reconocida es su capacidad para neutralizar ácidos.

Alivio de la acidez estomacal: es comúnmente utilizado como un antiácido de acción rápida para aliviar el ardor de estómago y la indigestión ácida ocasional.

es comúnmente utilizado como un antiácido de acción rápida para aliviar el ardor de estómago y la indigestión ácida ocasional. Regulador de pH: en el ámbito médico y bajo estricta supervisión, se utiliza para tratar condiciones relacionadas con desequilibrios en el pH de la sangre.

Es crucial destacar que el consumo de bicarbonato de sodio debe ser moderado y esporádico. Un uso excesivo o prolongado puede alterar el equilibrio natural del estómago, afectar la presión arterial debido a su alto contenido de sodio y causar otros efectos adversos.

Teóricamente, el resultado sería una bebida hidratante y rica en nutrientes. Foto: Freepik

Combinar pepino con bicarbonato: ¿Qué se puede esperar?

Al licuar pepino con bicarbonato de sodio, se obtiene una bebida que combina las propiedades de ambos ingredientes.

Teóricamente, el resultado sería una bebida hidratante y rica en nutrientes por parte del pepino, con un efecto alcalinizante añadido por el bicarbonato.

Sin embargo, es fundamental aclarar que no existen estudios científicos sólidos que respalden beneficios específicos o únicos de esta mezcla en particular. La mayoría de las afirmaciones sobre sus supuestos efectos "detox" o curativos carecen de evidencia científica.

Ante cualquier duda o condición de salud preexistente, la recomendación principal es siempre consultar a un médico o a un profesional de la nutrición antes de incorporar nuevos remedios a la dieta.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

