Una vez más parece que el ingenio hispano volvió a sorprender a miles de personas. Esta vez fue con la combinación de una bebida rehidratante adornada con chamoy y chile piquín.

En redes sociales, tanto Tiktok como en Instagram, el usuario BotaneroHouston, quien presume ser la licorería hispana número 1 en Houston, compartió un video bastante peculiar que rápidamente se volvió tendencia en menos de una semana.

Lanzan Electrolit preparado con chamoy y chile piquín

Botanero Houston, con poco más de 250 mil seguidores en Tiktok y casi 200 mil seguidores en Instagram, subió un video donde prepara una bebida rehidratante llamada Electrolic, la cual es conocida por ayudar a recuperar líquidos y minerales perdidos, como en casos de deshidratación, calor, enfermedades, o como muchos más la usan, para la “cruda”.

Asimismo, en la grabación se aprecia como se escarcha la bebida, se le añade chile en polvo, limón y mucha salsa.

En Instagram el video reunió más de 2 millones de vistas en tres días, mientras que en TikTok consiguió más de 80 mil likes, 50 mil compartidos y casi 1,300 comentarios.

¡Para la cruda! Lanzan Electrolit preparado con chamoy y chile piquín; video causa furor en redes sociales. Instagram: botanerohouston

Usuarios reaccionan al video

Este video se suma a la lista de vídeos virales que han demostrado la creatividad e ingenio en la comida o bebidas por parte de los hispanos, además, reunió miles de comentarios, algunos a favor, otros cuestionando esa necesidad hispana de ponerle salsa a todo, y algunos más sorprendidos, algunos comentarios que se pueden leer son:

“Alaabestiaaa, eso se ve rico”, “mexicans, just put chile and chamoy on anything huh?”, “diabetes tipo 2”, “no, así hasta la cruda se antoja”o “pretty close to indian street food”.

