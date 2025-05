Papa León XIV: usuarios reviven parodia “Papa Americano” de hace 7 años

El pasado 8 de mayo, tras la salida de la fumata blanca en la Capilla Sixtina, el mundo entero le dio la bienvenida a Robert Prevost como el nuevo Papa al frente de la Iglesia Católica, quien fue elegido tras la cuarta ronda de elecciones del Cónclave.

El pontífice de 69 años es el primer Papa de origen estadounidense y decidió adoptar el nombre de León XIV, acaparando la atención de distintos medios. Ante el revuelo generado en la red, rápidamente los internautas comenzaron a viralizar supuestos “guiños” que se adelantaron a este suceso.

Por este motivo, resurgió el video de una parodia de hace 7 años del youtuber José Mota, donde satiriza al Vaticano y menciona que el próximo Santo Padre debe ser un Papa Americano.

Leer también: Papa León XIV: Maryfer Centeno analiza lenguaje corporal del nuevo Pontífice; esto dijo

El papa León XIV saluda desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. Foto: AP

Usuarios reviven parodia “Papa Americano” por la llegada de León XIV

Al inicio del video, aparece el comediante español vestido de Papa y hablando en italiano, mencionando: “Durante siglos el Papa ha sido italiano, ha habido Papas españoles, polacos y alemanes; pero siempre, siempre europeos. Por este motivo, el próximo Papa tendrá que ser… un Papa Americano”.

La parodia suena al ritmo de la canción “We No Speak Americano”, que catapultó a la fama al dúo australiano Yolanda Be Cool en el 2010 y es una adaptación moderna de la canción italiana "Tu Vuò Fà L'Americano" de Renato Carosone del año 1956, que satiriza la fascinación de los italianos por el estilo de vida estadounidense.

En el musical compartido en la plataforma en el año 2017, se menciona que ese nuevo Papa “Podría decir misa en Rock & Roll, si fuese un Papa Americano, bailarían bailarinas durante la homilía y el coro cantaría ’Only You´”.

Cabe destacar que la supuesta predicción del creador de contenido, trascendió con gran fuerza que lo apodaron “Mota-damus”, en referencia a Nostradamus.

También te interesará:

¿Quién es la “Diva Indigente”?; joven LGBT en situación de calle recibe ayuda de Mitzy

Hombre que halló su camioneta en bar de Jalisco, tras mandarla al taller, logra acuerdo con Ford; “estoy conforme”

Conavi 2025; ¿dónde registrarse para obtener una casa?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs