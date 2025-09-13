Más Información

Oasis brilla en CDMX: los mejores memes que dejó el concierto de la banda inglesa en el Estadio GNP Seguros

Luego de pasar 16 años separados y tras 17 desde su último concierto en México, la emblemática banda británica, , regresó a deleitar a sus fans en el Estadio GNP Seguros, de la Ciudad de México.

Este pasado 12 de septiembre, se reencontraron con su público mexicano, para el primero de dos shows que darán en el territorio, como parte de su gira mundial "Oasis Live '25 Tour"; la contempla 41 conciertos por 13 países.

Su segunda presentación, con la cual concluyen la gira por México, será este 13 de septiembre, y nuevamente, dará inicio a las 9:00 pm.

Los mejores memes del concierto de Oasis en la Ciudad de México

La llegada de Oasis a la Ciudad de México para estos dos conciertos causó revuelo en redes sociales. El suceso histórico para la música en México que 65 mil fans vivieron ayer -y otros 65 mil vivirán hoy-, ha desatado una ola de memes.

Memes del regreso de Oasis al escenario en México. Foto: X
La gran variedad de mercancía que se vende en los conciertos en México siempre llama la atención, por ser tan única y por también aludir a los chistes de la cultura pop.

Memes del regreso de Oasis al escenario en México. Foto: X
Los conflictos entre los hermanos Gallagher que rompieron a la banda han llevado a una comparación entre personajes de la política mexicana.

Memes del regreso de Oasis al escenario en México. Foto: X
Las suposiciones sobre las posibles canciones que tocaría la banda dejaron a millones de fans "sin aliento".

Otros usuarios lamentaron no poder estar presentes para el gran regreso de los hermanos al escenario mexicano.

Memes del regreso de Oasis al escenario en México. Foto: X
Algunos otros decidieron implementar el humor comparando a la banda británica con personajes bíblicos.

Memes del regreso de Oasis al escenario en México. Foto: X
