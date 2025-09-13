Oasis brilla en CDMX: los mejores memes que dejó el concierto de la banda inglesa en el Estadio GNP Seguros

Luego de pasar 16 años separados y tras 17 desde su último concierto en México, la emblemática banda británica, Oasis, regresó a deleitar a sus fans en el Estadio GNP Seguros, de la Ciudad de México.

Este pasado 12 de septiembre, Liam y Noel Gallagher se reencontraron con su público mexicano, para el primero de dos shows que darán en el territorio, como parte de su gira mundial "Oasis Live '25 Tour"; la contempla 41 conciertos por 13 países.

Su segunda presentación, con la cual concluyen la gira por México, será este 13 de septiembre, y nuevamente, dará inicio a las 9:00 pm.

Los mejores memes del concierto de Oasis en la Ciudad de México

La llegada de Oasis a la Ciudad de México para estos dos conciertos causó revuelo en redes sociales. El suceso histórico para la música en México que 65 mil fans vivieron ayer -y otros 65 mil vivirán hoy-, ha desatado una ola de memes.

Memes del regreso de Oasis al escenario en México. Foto: X

La gran variedad de mercancía que se vende en los conciertos en México siempre llama la atención, por ser tan única y por también aludir a los chistes de la cultura pop.

Memes del regreso de Oasis al escenario en México. Foto: X

Los conflictos entre los hermanos Gallagher que rompieron a la banda han llevado a una comparación entre personajes de la política mexicana.

Memes del regreso de Oasis al escenario en México. Foto: X

Las suposiciones sobre las posibles canciones que tocaría la banda dejaron a millones de fans "sin aliento".

Vi que Oasis extendió el horario aquí en México y tocaran dos horas y media será que si me emocionó porque toquen Stop crying you heart out, o que sorpresa nos tendrán, ahhhhh, no voy a soportar. pic.twitter.com/hbfNE3E5rk — Drums please, Fab 🍁 (@Aikeaguinea_) September 11, 2025

Otros usuarios lamentaron no poder estar presentes para el gran regreso de los hermanos al escenario mexicano.

Memes del regreso de Oasis al escenario en México. Foto: X

Algunos otros decidieron implementar el humor comparando a la banda británica con personajes bíblicos.

Memes del regreso de Oasis al escenario en México. Foto: X

