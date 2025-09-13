Más Información
Oasis brilla en CDMX: los mejores memes que dejó el concierto de la banda inglesa en el Estadio GNP Seguros
Luego de pasar 16 años separados y tras 17 desde su último concierto en México, la emblemática banda británica, Oasis, regresó a deleitar a sus fans en el Estadio GNP Seguros, de la Ciudad de México.
Este pasado 12 de septiembre, Liam y Noel Gallagher se reencontraron con su público mexicano, para el primero de dos shows que darán en el territorio, como parte de su gira mundial "Oasis Live '25 Tour"; la contempla 41 conciertos por 13 países.
Su segunda presentación, con la cual concluyen la gira por México, será este 13 de septiembre, y nuevamente, dará inicio a las 9:00 pm.
Los mejores memes del concierto de Oasis en la Ciudad de México
La llegada de Oasis a la Ciudad de México para estos dos conciertos causó revuelo en redes sociales. El suceso histórico para la música en México que 65 mil fans vivieron ayer -y otros 65 mil vivirán hoy-, ha desatado una ola de memes.
La gran variedad de mercancía que se vende en los conciertos en México siempre llama la atención, por ser tan única y por también aludir a los chistes de la cultura pop.
Los conflictos entre los hermanos Gallagher que rompieron a la banda han llevado a una comparación entre personajes de la política mexicana.
Las suposiciones sobre las posibles canciones que tocaría la banda dejaron a millones de fans "sin aliento".
Otros usuarios lamentaron no poder estar presentes para el gran regreso de los hermanos al escenario mexicano.
Algunos otros decidieron implementar el humor comparando a la banda británica con personajes bíblicos.
