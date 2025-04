"¡No, gringo, con Mazatlán no!”; lanzan canción en TikTok tras caso de discriminación

La ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se encuentra en el centro de la conversación nacional luego de que un video difundido en redes sociales mostrará a un extranjero estadounidense pidiendo de manera grosera a un albañil, identificado como Jorge, que se retirará de la banqueta donde comía tranquilamente.

El acto de discriminación encendió la indignación de los internautas, quienes no solo defendieron al trabajador, sino que también impulsaron un movimiento de apoyo que ha tomado fuerza con el lema: “Con Mazatlán no”.

En medio de esta protesta virtual, el tiktoker mexicano Roy Cuervo lanzó una canción que rápidamente se convirtió en viral. Con ritmo y mensajes de solidaridad, el tema “Con Mazatlán no”.

Estadounidense corre a trabajador mexicano que comía en la banqueta en Mazatlán. Foto: Captura de video

La indignación que dio origen a un himno en TikTok

Todo comenzó el 22 de abril, cuando se viralizó el video en el que un hombre vestido de negro exige al albañil que se retire de la acera frente a su casa. Pese a que Jorge no mostraba conducta alguna que justificara el reclamo, el extranjero insistía en que la banqueta era su propiedad privada. La actitud del trabajador, que en todo momento mantuvo la calma, contrastó con la agresividad del otro hombre, generando aún más simpatía hacia él.

El tiktoker Roy Cuervo, conocido por crear contenido humorístico basado en sucesos virales, decidió darle voz a la inconformidad colectiva componiendo una canción que resume el sentir del pueblo mazatleco.

El tema critica directamente al extranjero y exalta la unidad de la gente de Mazatlán ante las injusticias.

La letra, en tono festivo y desafiante, mezcla español e inglés para enfatizar la situación, con frases como: “No, ‘gringo’, no, con Mazatlán no” y “I’m sorry mexican, no puedes comer tus frijoles en la banqueta de mi casa”, una sátira de lo ocurrido en el video original.

Más allá de TikTok, el caso ha tenido un eco importante en la vida real. Ciudadanos de Mazatlán han organizado manifestaciones espontáneas en la misma calle donde ocurrieron los hechos, utilizando la banqueta como un símbolo de resistencia y apoyo al trabajador afectado.

El movimiento también resuena con otras situaciones recientes en las que extranjeros han sido señalados por actitudes poco respetuosas hacia las tradiciones locales, como las quejas contra bandas de música regional en playas turísticas. Este nuevo episodio reafirma el orgullo de los mazatlecos por su cultura y su gente, dejando claro que no tolerarán actos de discriminación o arrogancia en su tierra.

