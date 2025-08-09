Niño sorprende al manejar camión de pasajeros en Durango y genera polémica en redes; video se viraliza

En las últimas horas, el video de un menor de edad conduciendo un camión de pasajeros en el estado de Durango se viralizó en redes sociales, provocando un debate ético entre los internautas, quienes denunciaron la acción y piden que la situación se esclarezca.

El video difundido por un pasajero en la plataforma 'X' y compartido por el medio @adn40, muestra a un niño de 12 y 14 años de edad aproximadamente, manejando una unidad de transporte público de la ruta "Cereso" en la ciudad de Gómez Palacio.

En la grabación se nota la dificultad que tiene el menor por controlar el gran vehículo, mientras éste se esfuerza para mirar el camino por encima del volante y se estira para alcanzar los pedales con sus pies. Según las imágenes del video, un adulto se encontraba presente, cerca de la puerta de la unidad.

Lee también: Video muestra momento en que tobogán de crucero se rompe; un pasajero resulta herido

Pasajeros captan a un niño manejando un camión con pasajeros en Durando, video se hace viral. Foto: Captura de pantalla

¿Cuál es la sanción que se pude imponer?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, en México, el permitir que un menor de edad conduzca cualquier vehículo motorizado puede llevar a severas sanciones de tránsito. Entre ellas multas económicas, suspensión o pérdida de la licencia de conducir, e incluso arresto administrativo en casos graves.

Como era de esperarse los comentarios no tardaron en aparecer, dónde usuarios aseguraron que este tipo de situaciones no eran novedad, pues ya habían vivido problemáticas parecidas. Además, señalaron las malas condiciones de las unidades de transporte y el incumplimiento de normas de tránsito por parte de los choferes.

Así mismo, varios internautas destacaron el peligro que representa esta situación, pues no solo el niño se pone en riesgo, sino también los pasajeros abordo del camión.

Lee también: Supernova Strikers 2025: ¿qué famosos participarán en el evento?; esto se sabe

👦🚍 ¡Niño al volante en Durango! Un menor fue captado manejando un camión de pasajeros en Gómez Palacio, en ruta CERESO. El video ya es viral y ninguna autoridad se ha pronunciado, ¿y la seguridad de los pasajeros? 🤔 pic.twitter.com/EUofklljSi — adn40 (@adn40) August 8, 2025

Chofer de unidad de transporte es sancionado

Ante la creciente controversia, la subsecretaría de Movilidad y Transporte de Durango reveló que el menor de edad es hijo del chofer titular de la unidad 045, quién dejó frente al volante al niño durante unos instantes.

Así mismo, el subsecretario de Movilidad y Transporte de Durango, Rafael Valentín Aragón, detalló que permitirle a su hijo conducir el camión de pasajeros fue una "decisión irresponsable" e indicó que fue infraccionado por incumplimiento a la Ley de Transportes.

Finalmente, la unidad fue retirada de la ruta y llevada al corralón.

También te interesará:

¿Quién es Willy Chavarría?; el diseñador que desató polémica tras lanzamiento de tenis Adidas inspirados en huaraches

Así es Club 51, la sociedad “más exclusiva de Latinoamérica” que tendría de miembro a Sergio Luna; esto cuesta la membresía

¿Quién era Vitoria Beatriz?; actriz de cine para adultos muere a las 28 años

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/dcs