Navidad en el Oxxo: familia acompaña a trabajador durante su turno festivo, video se viraliza

El pasado 26 de diciembre, la usuaria de TikTok @esvemendoza compartió un video que rápidamente captó la atención de millones de personas. En las imágenes se observa a una familia reunida dentro de una tienda Oxxo ubicada en una carretera del territorio mexicano, donde uno de sus familiares debía cumplir con su turno durante la Nochebuena, ya que este tipo de establecimientos no cierran en días festivos.

Ante la imposibilidad de pasar la Navidad en casa, la familia decidió trasladar la celebración al lugar de trabajo. En el video se aprecia una mesa improvisada con platos, lasaña como cena principal y un ambiente tranquilo marcado por la convivencia, las conversaciones y todo dentro del establecimiento.

El material ya supera los 1.3 millones de reproducciones y generó una ola de comentarios en los que usuarios compartieron experiencias similares, recordaron anécdotas laborales en fechas decembrinas o simplemente destacaron el valor de la unión familiar por encima de las circunstancias.

La Navidad como espacio de convivencia más allá del hogar

La publicación fue acompañada por el mensaje “Tocó ir a pasar la Navidad al Oxxo”, así como una breve explicación de que uno de sus familiares trabajaba ese día y no podía cerrar la tienda. Lejos de generar rechazo, la escena fue recibida con empatía por gran parte de la audiencia.

Diversos usuarios señalaron que lo importante no es el lugar donde se celebra la Navidad, sino la posibilidad de compartirla con los seres queridos. Comentarios como “Navidad es donde está tu familia” o “Una buena familia no importa dónde pase la Navidad, lo importante es la convivencia” se repitieron constantemente.

El video también fue interpretado como una muestra de apoyo emocional hacia quienes deben trabajar en fechas tradicionalmente reservadas para el descanso y la reunión familiar.

Trabajo en días festivos y reacciones en redes sociales

El caso reavivó la conversación sobre las condiciones laborales en sectores que operan los 365 días del año, como el comercio minorista y los servicios de carretera. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), trabajar en días festivos puede tener impactos emocionales y sociales, especialmente cuando limita la convivencia familiar, por lo que el acompañamiento y el apoyo cercano resultan clave para el bienestar de los trabajadores.

En redes sociales, además del reconocimiento al gesto familiar, también surgieron comentarios humorísticos relacionados con la dinámica de las tiendas de conveniencia, como referencias a la famosa “segunda caja cerrada”, bromas que la creadora del video tomó con ligereza.

