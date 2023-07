Músicos improvisan concierto en tienda departamental de CDMX y cautivan en TikTok

La mayoría de personas hemos visitado al menos una tienda departamental en la que hay instrumentos musicales en venta, lo que no es tan común, es ver que alguien haga uso de éstos.

Pero cuando se disponen a tocar alguna melodía, se genera un ambiente más ameno; pues la música tiene efectos positivos y está demostrado científicamente.

De acuerdo con un informe del Consejo Mundial sobre la Salud Cerebral (Gcbh, por sus siglas en inglés), la música ayuda a promover la salud cerebral y el bienestar mental, lo que a su vez disminuye el estrés.

Lee también: Los 3 alimentos "milagrosos" que ayudan a regenerar el cartílago de la rodilla

Jóvenes sorprenden con su talento en una tienda departamental

En TikTok comenzó a viralizarse un video que hasta el momento supera las 23 millones de reproducciones.

En éste se observa que un joven está tocando el piano, pero minutos después se acerca alguien a preguntarle por el nombre de una melodía: “Hola, ¿te sabes la del Castillo del vagabundo?”

El joven le responde que sí y comienza a tocarla, hasta ese punto todo parecía normal hasta que de pronto el otro chico sacó una flauta y se puso frente al micrófono. Se notaba que estaba un poco nervioso; pero no dudó en usar sus conocimientos musicales para deleitar a las personas que se encontraban en el lugar.

Su talento hizo que una familia se detuviera a escucharlos, mientras que las caras de quienes pasaban eran de asombro.

Algunos comentarios fueron: “Ya tengo razones para llevar el arpa al centro comercial”, “Eso sí es música de la mera buena”, “Para los que quieran, el nombre de la canción es ´Go merry around for life´”, “Es simplemente hermosa esa melodía”, “Amo y siempre amaré esa canción”, “¡Excelente trabajo!”, “Eso se sintió como cuando sale un personaje random en un juego y te pide hacer una misión secundaria”, entre otros.

Lee también: Conoce el particular videojuego que "enloquece" a Ibai Llanos

Cabe aclarar que la melodía que tocaron los músicos es parte del soundtrack de la película de animación japonesa Howl no Ugoku Shiro o mejor conocida como El increíble castillo vagabundo, creada por Studio Ghibli.

La canción Merry Go Round of Life, fue creada por Joe Hisaishi, un director de orquesta japonés que ha compuesto más de 100 bandas sonoras para directores japoneses.

Además, se sabe que fue en una tienda de Liverpool de la Ciudad de México, porque en la descripción del video de la cuenta @franciscopianist, donde fue publicado, lo menciona. Lo que no detalla es la ubicación exacta del centro comercial.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





ayef/sal