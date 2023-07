Los 3 alimentos "milagrosos" que ayudan a regenerar el cartílago de la rodilla

Una buena alimentación es recomendada por muchas razones en el cuidado de nuestra salud. En este marco, las rodillas son unas de las articulaciones que sufren desgaste por el paso del tiempo y es la falta de colágeno el motivo de lagunas dolencias.

Pescado. Fuente: Pixabay

Es en este punto en que una correcta alimentación puede marcar la diferencia en la regeneración del cartílago de las rodillas. Por ello, te aconsejamos 3 alimentos ‘milagrosos’ que ayudarán a sumar colágeno a tu organismo y aportar a la recuperación de tu rodilla.

Lee también Aprende a preparar esta mascarilla casera para recuperar colágeno y combatir las arrugas

Tres alimentos ‘milagrosos’

Si el objetivo es recuperar el cartílago de una rodilla, existen alimentos que pueden catalogarse como milagrosos y necesarios. Una de las principales recomendaciones tiene que ver con la ingesta de proteínas y es por ello que se hace principal hincapié en el huevo, el pollo y el pescado. Estos alientos aportan azufre, un elemento importante para los cartílagos.

Gelatina. Fuente: Pixabay

Otro de los alimentos milagrosos para una rodilla son los cítricos por su aporte de vitamina C. Esta vitamina es muy importante para sintetizar el colágeno de la rodilla y también se puede encontrar en alimentos como el mango, la papaya, el kiwi, el melón y los frutos rojos.

Lee también Elimina 20 años de tu rostro con este económico método para conseguir colágeno

Por último, son muchos los especialistas que apuntan al consumo de gelatina como una fuente de colágeno. Este alimento es recomendado no solo para regenerar el cartílago de las rodillas, sino también para los huesos y tendones. Lo cierto es que estos 3 alimentos, que no requieren de grandes gastos, serán de gran beneficio para quienes sufren de dolores en sus rodillas a causa del desgaste por el paso de los años. Probar, no cuesta nada.