Conoce el particular videojuego que "enloquece" a Ibai Llanos

Ibai Llanos es un streamer español que se ha convertido en el máximo exponente del mundo de la internet de habla hispana.

Lo cierto es que este creador de contenido brilla con luz propia en la plataforma de streaming conocida como Twitch.

Leer más El particular estudio que compara a Ibai Llanos con Lionel Messi

Allí se le puede observar protagonizando eventos como "La Velada del Año", reaccionar a diversas cuestiones de la internet o también jugar los más divertidos videojuegos.

Ibai Llanos. Fuente: Twitter @Ivankhrul

El videojuego que vuelve locos a los streamers

En la plataforma Twitch, el streamer español ha popularizado el juego "Only Up", que gracias a su incursión miles de streamers han copiado su iniciativa y se han subido a esta temática.

Este juego conocido como "Only Up es" ha sido desarrollado por SCKR Games, el cual tiene un objetivo sencillo: llegar a lo más alto. Pero eso sí, para triunfar allí hay que dotarse de paciencia y ser tolerante a las frustraciones para que el personaje principal no caiga y así tengas que empezar prácticamente desde cero.

Leer más Ibai Llanos confirma el nuevo cambio que tendrá la Velada del Año 4

Lo cierto es que en Twitch se ha viralizado los momentos donde grandes creadores de contenido pierden sus cabales ante sus errores cometidos en este mundo de fantasía e Ibai no es la excepción.

"Only Up", el juego que enloquece a Iba Llanos pic.twitter.com/TYXKHObqIQ — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 18, 2023

Este título no está disponible para consolas como Sony o Microsoft, pero puedes disfrutar del mismo con tu PC, donde cuesta un valor de 9,99 dólares, siempre y cuando cumplas con requisitos mínimos, como pueden ser:

Sistema operativo: Windows 8/10/11 (64-Bit)

Procesador: Intel Core i5-6600@ 3.1 Ghz, AMD R5 1600X @ 3.5 GHz o equivalente

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1650 o equivalente

DirectX: Versión 12

Almacenamiento: 6 GB de espacio disponible

El personaje principal se trata de un joven adolescente llamado Jackie del Gueto que quiere salir de la pobreza y emprende un viaje para conocer el mundo y conocerse a sí mismo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.