El tajante mensaje de una peleadora a La Velada del Año 3 de Ibai Llanos

"La Velada del Año 3" fue uno de los eventos más importantes del mundo del streaming y marcó un precedente al colocar un récord en Twitch.

Allí se vivieron grandes momentos como la pelea estelar entre los creadores de contenidos Coscu y el chileno, Germán Garmendia, que tuvo como vencedor por "nocaut" técnico al argentino.

Leer más: Samy Rivers: ¿Cómo es el restaurante de la streamer mexicana que participó en La Velada del Año 3"

Lo cierto es que días posteriores al evento, creció la polémica y no precisamente por los protagonistas de la noche, sino por una pugilista española.

Ibai Llanos compartió el récord histórico de la Velada 3 del Año. Foto: Instagram @ibaillanos

La fuerte crítica hacia el evento de Ibai Llanos

Quien sembró la discordia días posteriores a "La Velada del año 3" fue Lara Fernández, una peleadora de artes marciales mixtas, quien cargó con todo contra el evento en sus redes sociales.

"Hola. A ver si os dejáis de tanta velada "del año" de Ibai Llanos y asistís, pagáis para vernos y nos ayudáis a atletas de verdad y no a gente haciendo el payaso. Nosotros nos lo curramos día a día, sin ayudas, sin reconocimiento ninguno y ahora viene un tío con dinero a montar "veladas" y la gente lo ve y paga por ir a verlo... En fin...", expresó esta peleadora en las historias de su cuenta Instagram.

Leer más: VIDEO: Ibai Llanos organizaría una Velada del Año en el estadio Azteca

Estos dichos no pasaron desapercibido para los fans de Ibai y Fernández recibió duras críticas a través de las redes sociales.

Lo cierto es que lejos de escaparle a los dichos, la artista marcial respondió a todos los haters: "Madre mía… los defensores de los YouTubers cómo sois… no me apetece recibir notificaciones de gente que no conoce mi deporte, ni a mí, ni lo que conlleva. Posdata: gracias a todos por el minuto de gloria".

Lara Fernández cargó contra Ibai y su "Velada del Año". FuentE: Instagram @ibai llanos y @larafdz13

"Si queréis llamar la atención, venid a Twitter y escribid algo en contra de un YouTuber. Vendrán los fans en masa a insultarte y te retwittearan sin parar. No falla. Eso si, solo he borrado el tweet aquí. En Twitter hay demasiada gente sensible y sin vida, pendiente de las personas que critican a sus… “ídolos”(?) para salir al ataque. No me arrepiento de ninguna palabra de las que habéis leído. Cuando quiera llamar la atención, lo subo", concluyó la peleadora en sus redes.