¿Quién es Carmen, alias “la jefa”, novia de Ibai Llanos?

Ibai Llanos es uno de los streamers más importantes de habla hispana, quien ante cada aparición pública que realiza maravilla a todos sus fans.

Este joven nacido en Bilbao y afincado en Barcelona ha hecho enormes progresos en su carrera en Twitch, como la fundación de la King's League y el evento récord, conocido como "La Velada del Año".

Lo cierto es que Ibai no se encuentra solo en la vida, ya que en su corazón está tatuado a fuego el nombre de Carmen, quien es más conocida como "la jefa".

Ibai Llanos. Fuente: Instagram @gqspain

Hay que decir que Ibai Llanos siempre ha cuidado su vida personal al detalle. Sin embargo, se sabe que el joven lleva seis años de pareja con Carmen, a quien ha mencionado en algunas transmisiones, donde dio detalles de cómo se conocieron.

Así se conocieron Ibai Llanos y Carmen Cardenete

"Nos conocimos en un evento de Madrid. Trabajábamos para diferentes empresas y nos conocimos ahí. Ella estudió periodismo, marketing y publicidad y estuvo trabajando para una empresa de Jorge Lorenzo que vendía de todo: gafas, ropa... Y era ella un poco la jefa de marketing. Ahora ella trabaja con los chicos, les ayuda mucho... Nos echa un cable a todos", explicó Llanos en una entrevista reciente, en donde reveló que viven juntos.

"Vemos series, películas, a veces hacemos cosas juntos. Nos gusta mucho comer fuera, dar paseos por el monte con los perros y jugar al baloncesto aquí en casa. Tenemos jacuzzi, hacemos cosillas... Pero tampoco son planes espectaculares, porque salimos poco", aseguró Ibai.

La primera vez que se le vio el rostro a Carmen Cardenete fue en la presentación de Lionel Messi en el PSG, cuando la cámara la enfocó en un barrido accidental.

La única aparición pública de Carmen Cardenete pic.twitter.com/1NH7YuicTp — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 3, 2023

De acuerdo con el portal RocketReach, Carmen Cardenete es la Directora de comunicación y producción de KOI, la empresa de e-sports que fundó Ibai al lado del exfutbolista Gerard Piqué. Aunque ahora no tiene redes sociales, los seguidores de Ibai la encontraron en su momento con el user @justeffe, es por ello que empezaron a llamarla "Koi jefa".

El propio Llanos capitalizó ese apodo cuando le dedicó su premio Esland. "Se lo dedico a Koi Jefa, que es la persona que me aguanta. Me levanto cada día con una buena idea y me mandará a tomar por el culo dentro de poco".