No creerás cómo lucía de niño Ibai Llanos

Ibai Llanos es uno de los creadores de contenido más importantes del mundo, que ha sabido comandar de muy buena forma a toda una generación avocada al streaming.

Además, en la actualidad esta famosa personalidad se percibe como uno de los sobrevivientes de Twitch, tras la partida de varios streamers hacia la plataforma Kick, donde han firmado contrato por millones de dólares.

Lo cierto es que son muchos los seguidores que se preguntan si los realizadores de contenido de habla hispana se encuentran interesados en seguir el camino de otros y dejar Twitch, pero Ibai se mantiene firme a esta plataforma.

Ibai Llanos. Fuente: Instagram @ibaillanos

Así lucía Ibai Llanos de pequeño

Ibai Llanos ha cosechado enorme éxito como streamer y se ha dado grandes gustos en vida, como el de conocer a sus héroes del Real Madrid, vivir en una mansión y crear desde cero una nueva liga de fútbol como lo es la Kings League.

Pero lo cierto es que no siempre fue así, ya que este afortunado muchacho se ha hecho de abajo, ya que es originario de Desuto, Bilbao, lugar donde nació el 26 de marzo de 1995. Allí fue donde de muy jóven decidió abrir un canal de YouTube llamado Ibai95, en el que comenzó a narrar partidas del videojuego "League of Legends".

El streamer contaba con tan solo 19 años, cuando fue contratado por parte de la LVP, la Liga Profesional de Videojuegos. Lugar donde trabajó desde 2014 hasta 2020, en un trabajo en el que destacó en todos los rincones de internet, aumentando su popularidad en todas sus redes sociales.

Ibai Llanos de niño. Fuente: Instagram @ibaillanos

En su cuenta de Instagram, donde posee más de 9 millones de seguidores, el joven ha dado muestras de cómo se veía de pequeño: "Deja un me gusta al Ibai chikito creyente para bendecir tu 2021".

Sobre esto, el streamer en una publicación de 2020 manifestó no poder creer hasta donde llegó su vida: "Yo no sé qué cojones ha pasado con mi vida estos últimos cinco años pero no entiendo nada. Si a mi de pequeño me daba vergüenza salir en las fotos porque odiaba las cámaras. Gracias a todos por las felicitaciones".