La impensada decisión de Ibai Llanos para la Velada 3 de Twitch que pocos esperaban

Ibai Llanos es uno de los mejores streamers del mundo y goza de una fama sin igual. Actualmente el creador de contenido español está inmerso en uno de los masivos eventos que organiza y que lleva su firma.

Estamos hablando de la esperadísima "Velada del Año 3", la tercera parte de uno de los eventos de boxeo únicos en el mundo, que sube al ring a diversos streamers de todo el mundo y que cuenta también con grandes shows musicales.

En esta ocasión, una de las grandes luchas la dará el argentino Coscu, quien combatirá ante el chileno Germán Garmendia. Aunque eso si, los usuarios de Twitch están sumamente expectantes para saber cómo será la transmisión, ya que Ibai Llanos realizó un anuncio muy particular.

El cartel oficial del evento / Foto: Ibai Llanos

La tajante decisión de Ibai Llanos

"La Velada del Año 3" es uno de los eventos del año, que se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de Madrid ante 60 mil personas y que espera romper el impresionante récord del pico máximo de espectadores que dejó la segunda edición del evento, con más de 3.2 millones de internautas de todas partes del mundo.

Teniendo en cuenta que se trata del suceso más importante de habla hispana y que representa para Twitch una enorme ocasión para ganar millones en publicidad.

Esto va pillando forma.



Vamos a liar una de cojones. pic.twitter.com/V3FeVGjGYF — Ibai (@IbaiLlanos) June 29, 2023

Hace unos días, Ibai confirmó en uno de sus últimos directos que la transmisión de la Velada del Año 3 no tendrá anuncios y que, tanto suscriptores como aquellos que no lo son, podrán disfrutar del evento sin pausas ni cortes, logrando una experiencia única, donde no se perderá ningún detalle.

Ibai Llanos en sus comienzos. Fuente: Instagram @ibaillanos

Ibai informó que habrá publicidad durante la transmisión, pero que será propia y que no invadirá los combates, como podría haber ocurrido con las pautas que posee la plataforma violeta.