Conoce el mayor miedo de Ibai Llanos que le produce ataques de ansiedad

El mundo ha estado pendiente de lo que le sucedió al submarino Titán, luego de que el navío implosionara en su visita al ver los restos del Titanic.

La compañía privada Ocean Gate promocionaba unos tours turísticos por los restos del transatlántico hundido en 1912. Un viaje que costaba alrededor de 250 mil dólares por persona en un espacio muy reducido.

¿Qué pudo ocurrir con los cuerpos de los millonarios que descendieron a ver el #Titanic? ¿Qué efecto tuvo la implosión en sus cuerpos?

Una breve explicación ⬇️ pic.twitter.com/gm4OM2gM80 — Diana Dávila Narváez (@DianaDvilaNarv1) June 24, 2023

Este suceso no ha pasado desapercibido a nadie, mucho menos al mundo de los streamers quienes han opinado al respecto. Uno de ellos fue Ibai Llanos quien confesó que ver la noticia le despertó un miedo irracional y una serie de ataques de ansiedad.

Esta es la gran fobia de Ibai Llanos

En las últimas horas Ibai Llanos habría tenido un ataque de ansiedad tras imaginarse en la situación del submarino Titán. "¿Esto es real o es de Black Mirror?", se preguntaba el streamer nacido hace 28 años en la ciudad de Bilbao al comparar la serie de ciencia ficción de Netflix con lo ocurrido la semana pasada cercas de las costas de Canadá.

En uno de sus recientes directos, Ibai aseguró que el hecho protagonizado por el submarino le había afectado de manera personal por una fobia que padece: “Al parecer, esto se hace desde hace mucho tiempo porque hay un chico que ha contado su experiencia, que creo que fue hace un año y medio. Yo en cuanto vi el plano de cinco personas en cuatro metros cuadrados... A mí me entró una claustrofobia que yo tuve un ataque de ansiedad y estaba en la cocina comiéndome un flan”, confesó el creador de contenido.

Ibai Llanos. Fuente: Instagram @Ibai Llanos

Recordemos que esta no es la primera vez que Ibai Llanos habla de esta fobia que padece hace unos cuantos años, ya que en una de sus transmisiones en directo con sus seguidores contaba que no sube a un ascensor ni "aunque me paguen" y aseguró que le da más miedo un ascensor "que un trigre".