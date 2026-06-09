El próximo 11 de junio, la Ciudad de México se convertirá en el epicentro del fútbol global con la inauguración de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Ante la magnitud del evento y el impacto esperado en la movilidad urbana, el Gobierno de México emitió un decreto oficial para incentivar el home office y modificar las actividades escolares.

Sin embargo, esta medida de flexibilidad laboral no aplicará para todos los trabajadores de la capital, ya que existen sectores estratégicos que están obligados a mantener la presencialidad para garantizar el funcionamiento correcto de la urbe.

Sillas ergonómicas y escritorios adecuados impactan en la productividad. Foto: Cortesía

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Los sectores excluidos del trabajo a distancia

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el beneficio del trabajo desde casa se diseñó principalmente para el personal de la administración pública y oficinas corporativas cuyas actividades no afecten la atención directa al ciudadano. El documento oficial estipula de forma clara que quedan completamente excluidas de esta disposición las ramas operativas esenciales.

De este modo, los empleados dedicados a los servicios de salud, seguridad pública, protección civil y limpia laboran de forma normal en sus centros de trabajo. Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), los servicios de transporte público y las telecomunicaciones también operan de manera habitual, pues resultan indispensables para mitigar el flujo vehicular y mantener la conectividad durante la jornada inaugural.

A esta lista se suman las plantas de energía eléctrica y los sistemas de distribución de agua potable, los cuales requieren monitoreo físico continuo.

El robot quirúrgico puede realizar hasta 43 tipos de procedimientos en distintas especialidades. | Foto: Especial.

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Impacto en el entorno escolar y la movilidad urbana

La disposición oficial no solo impacta al sector laboral, sino que modifica de forma directa el calendario de las instituciones educativas. La Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó la suspensión de clases presenciales para los niveles de educación básica en la Zona Metropolitana del Valle de México durante ese jueves, sustituyendo las actividades por dinámicas a distancia o tareas asignadas previamente.

Esta decisión busca reducir de forma drástica el número de vehículos en circulación, especialmente en las vías principales que conectan con el sur de la ciudad.

Las autoridades locales prevén una saturación extrema en las inmediaciones del coloso de Santa Úrsula, por lo que el cumplimiento riguroso del decreto en las oficinas gubernamentales ayuda a liberar el espacio vial necesario para el traslado de los contingentes deportivos y los miles de aficionados con boleto en mano. Mientras una parte de la población vive la fiesta mundialista desde la comodidad de su sala, el motor operativo de la capital mantiene su marcha en las calles de forma inevitable.

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