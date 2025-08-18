Mujeres Bienestar 2025: ¿qué letras deben registrarse hoy, 18 de agosto?; esto se sabe

La Pensión Mujeres Bienestar continúa con su registro, el programa que beneficiará a mujeres de 60 a 64 años es la opción ideal para quienes quieran recibir una lanita extra.

Desde que comenzó agosto el Gobierno de México abrió un nuevo registro para las mujeres que también vivan en el país y tengan la nacionalidad mexicana, pues podrán recibir una ayuda económica bimestral de 3 mil pesos.

Se espera que a finales de mes se hayan sumado más de 3.3 millones de beneficiarias al millón que ya son parte.

¿Qué letras deben registrarse hoy?

Hoy lunes 18 de agosto continúa el registro para todas las mujeres que quieran ser parte del programa, de acuerdo con el calendario de la Secretaría del Bienestar, es turno de las letras: “A”,”B”, “C”.

Para realizar tu solicitud debes de acudir a cualquier Módulo del Bienestar, con acta de nacimiento, CURP, alguna identificación Oficial Vigente y algún comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, recuerda todos los documentos deben llevarse original y copia.

¿Y si no es posible hacer mi registro este día?

Hoy 18 de agosto y el próximo lunes 24 son las últimas dos fechas para que las letras “A”, “B” y “C”, realicen su trámite, pero, si no te es posible cualquiera de los dos días, podrás ir cualquier sábado del mes, sólo ten en cuenta que ese día se atenderán a todas las letras, por lo que el tiempo de espera, así como las filas serán más largas.

