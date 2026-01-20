Muere la influencer Dulce Enríquez tras sufrir un accidente automovilístico en Oaxaca; ¿quién era?

La influencer Dulce Enríquez falleció tras permanecer hospitalizada durante 10 días, luego de resultar gravemente herida en un accidente vial ocurrido en Oaxaca. El deceso fue confirmado el lunes 19 de enero por sus familiares a través de redes sociales, donde compartieron mensajes de despedida y duelo.

“Con el corazón profundamente roto, compartimos el doloroso fallecimiento de mi amada hermanita. Como familia, este momento nos parte el alma. Es un dolor inmenso, difícil de describir y aún más difícil de aceptar. Nada nos prepara para una pérdida así”, expresó su hermana.

Muere la influencer Dulce Enríquez. Foto: Especial

El accidente se registró el pasado viernes 9 de enero, cuando el vehículo en el que viajaba se volcó sobre el libramiento a Ocotlán de Morelos, en el kilómetro 05+900, a la altura del municipio de Santo Tomás Jalieza. En la unidad también se encontraba el presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio Cárdenas, así como un escolta del edil, de quien no se han dado a conocer mayores detalles sobre su identidad o estado de salud.

Lee también: ¿Quién era Esther Thomas?; influencer murió a los 26 años tras someterse a cirugía de fibroma

Muere la influencer Dulce Enríquez tras sufrir un accidente automovilístico en Oaxaca. Foto: Captura de pantalla

¿Quién fue Dulce Enríquez?

Dulce Ivonne Enríquez Ramírez tenía 20 años y se desempeñaba como creadora de contenido digital. Era conocida principalmente por su trabajo como maquillista profesional, además de compartir publicaciones relacionadas con belleza, estilo de vida y cuidado personal. En Instagram contaba con una comunidad de más de 100 mil seguidores.

Originaria de la región de la Costa de Oaxaca, también incursionó en el ámbito empresarial. En octubre de 2025 inauguró, junto a su familia, un negocio de bebidas llamado D•Drink’s, ubicado en el municipio de Santa María Huatulco.

Lee también: ¿Quién es iShowSpeed?; influencer documenta en vivo el interior de las pirámides de Egipto

En TikTok, donde superaba los 33 mil seguidores, Dulce difundía bailes virales, momentos de su vida cotidiana y contenido relacionado con su gusto por el mar, lo que le permitió conectar con una audiencia joven y consolidar su presencia en redes sociales.

- Con información de Juan Carlos Zavala

También te interesará:

¿Qué hacer con la ropa que ya no usas?; sigue estas opciones para reutilizar y reciclar

Virus felino en alerta: ¿qué es la panleucopenia y cómo se propaga?

Cometa 3I/ATLAS: ¿qué es el efecto Cisne Negro y por qué se relaciona con el objeto interestelar?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv