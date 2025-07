Método Kylma, el nuevo despertar del cuerpo humano; así puedes enfrentar la depresión, ansiedad y el TDAH

“Esto es el comienzo de algo que creo que puede ser muy padre, muy numeroso y algo excepcional”, así es como Juan Ricardo Pérez-Escamilla califica los resultados que ha logrado gracias al método Kylma, el cual creó tras una series de vivencias a lo largo de su vida, y que lo narra en su libro "El Paciente Cero".

“Yo le digo a la gente que no se den por vencidos, siempre hay una manera diferente de hacer las cosas, poco tradicionales y poco ortodoxas también, pero cuando pierdes el miedo a que la gente te juzgue, tú dejas de juzgar y entonces pierdes el miedo de juzgar a los demás”, explicó Pérez-Escamilla en una entrevista con EL UNIVERSAL.

Juan es esposo, padre de tres hijos, emprendedor y atleta de alto rendimiento que desafió todas las expectativas al regenerar su cabello de forma natural; sin embargo, ha necesitado de dos motores para lograr lo inimaginable: ducha fría y manejo de la respiración.

“Yo lo que creo es que, bueno, estoy convencido que con la respiración lo que arreglas es lo emocional, y cuando arreglas lo emocional, empiezas a arreglar lo mental, y cuando arreglas lo mental, empiezas a arreglar, por supuesto, la parte del cuerpo, lo corporal, y en mi caso en particular, yo hice ejercicio siempre, últimamente lo hacía con más rigor, pero lo hacía por el hecho que yo me da cuenta que me hacía sentirme bien. Si tú vas con cualquier médico del mundo, todos te van a decir, haz ejercicio y come sano, no hay uno que esté peleado con esto, uno. Y yo lo que diría es, perfecto, nada más díganles que respiren, que se bañen con agua fría, porque el orden de los factores aquí sí altera el producto”, comentó.

“Necesitas estar bien contigo mismo, mentalmente, para poder lograr esto”, agregó.

Juan también ha escalado los Alpes franceses, el monte Sněžka y ha participado en el triatlón Ironman, una de las series de triatlones de larga distancia, dichos sucesos fueron siendo partes fundamentales para ir formando el método, el cual ha sido de gran importancia. “Yo estoy convencido, yo he hecho tocar miles o millones de vidas, como digo, transformar, no solamente mi país, sino el mundo entero, y estoy convencido que esta es una manera de hacerlo, puede haber muchas, pero esta es una de ellas, ¿por qué? Porque va a ser básicamente gratis, porque no hay excusas para no hacerlo”.

“Yo dejé de tomar alcohol de un día a otro, dejé de fumar mota, porque me di cuenta que eso me estaba matando, poco a poco, y claro, así es como nos morimos […] Es lo que me di cuenta, que yo no estaba viviendo mi vida con todo mi potencial”, añadió.

¿Qué es el método Kylma?

El autor retrata en su libro que la palabra “Kylma” es un término finlandés, que “encierra el concepto de frío […] Curiosamente en español se hace eco de la palabra ‘calma’, que significa ‘tranquilidad’” y consta de una ducha de agua fría y “un proceso sencillo, pero profundamente transformador: comienza con 20 inhalaciones igualmente intencionadas, seguidas de 20 exhalaciones igualmente intencionadas […] Esta respiración rítmica nos prepara para lo que viene después: la retención”.

“Este método aplica para todo el mundo, para cualquier persona que quiera mejorar, para quien busque sentir menos estrés, para quien quiera enfocarse, perdonar y dejar atrás el rencor, el enojo y las injusticias que a veces la vida nos puede dar. Es para quien esté dispuesto a tomar el control de su cuerpo, mente y alma, y empezar un nuevo camino hacia el cambio”.

Asimismo, Juan explicó en su libro que este método “no se limita al cabello, su propósito es desbloquear el poder interior, que todo ser humano posee, activar las células madre de manera natural y superar cualquier barrera mental”.

Expectativas del método Kylma hacia el futuro

¿El método Kylma ya llegó a lo más alto? “No. Falta muchísimo por descubrir. […] Está empezando el método, el movimiento, o como le queramos llamar. Yo que llevo haciendo esto dos años, no he llegado a lo más alto. Sé que estoy muy bien emocionalmente, sé que físicamente estoy muy bien, sé que mentalmente estoy más cuerdo que nunca, con mucha memoria, con mucha energía, con mucha concentración, con mucha capacidad intelectual, con mucha creatividad, pero creo que esto está empezando”.

¿Quién ha sido tu inspiración en tu camino sobre el método Kylma? “Mis hijos Lucía, Sofía, Jerónimo, mi papá, mi hermano Carlos, mi esposa Isabel. Ellos han sido, digamos, un gran motor —mis hijos principalmente— de entender que yo tenía que hacer el cambio. Ellos me han inspirado mucho, pero quien ha sido quien más se ha inspirado, yo a mí mismo”.

“He encontrado a través de mí la motivación y toda la inspiración que necesito para seguir adelante. No te diría que nadie más, ellos fueron motores muy importantes en mi vida y lo siguen siendo y lo seguirán siendo, pero la mayor inspiración que yo encontré fue la que yo me podía dar a mí mismo, ir a lo más profundo de mi corazón y entender que ahí estaba lo que yo necesitaba. Entonces, cuando tú te vuelves este motor de inspiración, difícilmente paras”, puntualizó.

El método Kylma, ¿puede incomodar a un cirujano capilar? “Sí, definitivamente sí creo que los pueda llegar a incomodar, pero los puede ayudar […] Si los cirujanos capilares les empiezan a sugerir a sus pacientes que se bañen con agua fría, van a estar más sanos, se van a sentir mejor, va a haber más bienestar que al final del día creo que es lo que buscamos como sociedad, como mundo, que la gente esté más contenta, más en paz, más tranquila, más sana y más fuerte”.

Pérez-Escamilla contó que tiene el deseo de trabajar con la Selección Mexicana de Futbol, por lo que dio su punto de vista sobre el ansiado quinto partido en el Mundial de 2026. “Si algo sobra en este país es talento, en todos los ramos y en todas las disciplinas [...] Es un tema 100 por ciento mental. Y por supuesto también creo que espiritual, ¿no? Pero creo que el espíritu del mexicano es un guerrero, o sea, somos unos guerreros. Esto a la Selección Mexicana de fútbol les daría calma, les daría tranquilidad y les daría energía (llegar a un quinto partido)”.

¿Cómo se visualiza Juan Ricardo Pérez-Escamilla en 10 años? “De entrada te diría que con mucho mucho más pelo del que tengo, con el método Kylma como algo que ya creció mucho, cuando me refiero a crecer me refiero a que ha tocado a millones de vidas humanas, donde creo que ya puede estar presente en los cinco continentes del mundo, y con un movimiento que ya nadie lo va a poder parar porque lo que está aquí en juego es el bienestar”.

“Con la Selección Mexicana en un quinto, sexto y hasta campeón del mundo”, concluyó.

