Merco Empresas México 2025: ¿quiénes lideran el ranking de reputación?

La edición número 13 de Merco Empresas México se llevó a cabo y ya sabemos quienes son los ganadores. Entre las organizaciones destacadas se encuentran Grupo Bimbo, Grupo Modelo, BBVA, entre otras. El ranking se ha convertido en una referencia clave para evaluar la reputación corporativa, consolidándose año tras año.

¿Cuál fue el proceso de Merco para su ranking 2025?

Para la elaboración del ranking, Merco utilizó una metodología integral que combina diversas fuentes de información. En este sentido, se contó con la participación de 1,825 directivos de grandes empresas, 95 analistas financieros, 72 periodistas de información económica y 100 catedráticos de cada área.

Además, se incluyeron las valoraciones de 79 ONG, 70 sindicatos, 71 asociaciones de consumidores, 80 miembros de 'Gobierno', 121 Social Media Managers y 4,359 consumidores. Complementando este proceso, se realizó un análisis digital en colaboración con Nethodology, que consideró 500,365 menciones.

Foto: iStock

De igual forma, la metodología de Merco Empresas México también fue sometida a una revisión independiente por parte de KPMG.

¿Cuáles son las empresas mexicanas con mejor reputación 2025?

En la clasificación de Merco Empresas México 2025, las tres seleccionadas con mejor reputación fueron:

1. Grupo Bimbo.

2. Grupo Modelo.

3. BBVA.

Con este resultado, Grupo Bimbo logra mantenerse un año consecutivo como la empresa con la mejor reputación en México.

Por otro lado, Nestlé siguió el ranking con el cuarto puesto, seguido de Google (5°), Mercado Libre (6°), Pepsico (7°), Walmart de México y Centroamérica (8°), Liverpool (9°) y Cinépolis (10°).

Foto: Grupo Bimbo

Este ranking no solo muestra las grandes marcas, sino también la importancia que tienen factores como la innovación, la ética empresarial y la interacción con los consumidores.

