Como cada semana, Chedraui lanza su campaña de “Martimiércoles”, una iniciativa que ofrece atractivos descuentos en frutas y verduras todos los martes y miércoles. Esta promoción busca que tu despensa sea más accesible, con productos frescos a precios reducidos.

Si eres amante de esos productos o tenías planeado ir pronto al supermercado, esta es una excelente oportunidad para aprovechar los precios especiales en una amplia variedad de alimentos.

Estas son las ofertas especiales para hoy, 15 de octubre

No importa si eres más fanático de las frutas o verduras, Chedraui ofrece una gran variedad de alimentos con un descuento bastante atractivo, te los contamos a continuación.

Lee también ¿Cuántos pasos al día son suficientes para mantenerte saludable?, esto dice la ciencia

Ofertas para frutas:

Ciruela: $68.00 por kilogramo.

Manzana Golden Chica en Bolsa: $32.50 por kilogramo.

Zarzamora por pieza: $39.50.

Plátano Macho: $28.50 por kilogramo.

Limón sin semilla: $16.50 por kilogramo.

Frambuesa Domo 170 g: $39.50.

Tuna: $29.90 por kilogramo.

Manzana Ambrosia: $59.90 por kilogramo.

Jamaica: $160.00 por kilogramo.

MoraAzul Selecto Brand: $52.00 por kilogramo.

Manzana Sugar Bee: $59.90 por kilogramo.

Ofertas en verduras:

Chayote sin espinas: $18.50 por pieza.

Tomate saladet: $16.90 por kilogramo.

Papa blanca: $24.50 por kilogramo.

Champiñón: $95.00 por kilogramo.

Calabaza Castila: $16.90 por kilo.

Tomate bola: $9.50 por kilogramo.

Lechuga Eva Italiana Viva 1 pieza: $31.12

Chile jalapeño: $29.00 por kilogramo.

Pimiento verde: $49.50 por kilogramo.

Aguacate Hass: $26.50 por enmallado pieza.

Col Blanca: $18.50 por kilogramo.

Martimiércoles en Chedraui: estas son las ofertas especiales de hoy, 15 de octubre

¿Qué métodos de pago están disponibles?

Lo mejor de estas ofertas es que no están limitadas a sólo una forma de pago, podrás pagar de diversas maneras:

Desde la página de Chedraui o en la app , puedes pagar de forma segura con tarjetas de crédito o débito, ya sea Visa, Mastercard, American Express y Carnet.

, puedes pagar de forma segura con tarjetas de crédito o débito, ya sea Visa, Mastercard, American Express y Carnet. Pago en línea .

. Monero Mi Chedraui : esta opción es con el saldo acumulado en compras anteriores.

: esta opción es con el saldo acumulado en compras anteriores. Vales de despensa electrónicos .

. Puntos BBVA : usa tus puntos acumulados para pagar cierto o el total porcentaje de tu compra.

: usa tus puntos acumulados para pagar cierto o el total porcentaje de tu compra. Comprar en línea y pagar en Tiendas Chedraui o establecimientos asociados, sin embargo, debes saber que el pago debe realizarse dos horas antes de recoger tu pedido.

Recuerda que estas ofertas sólo están disponibles hoy y mañana, no las desaproveches.

Lee también ¿Cómo preparar avena para un desayuno correctamente? Esto dicen expertos

Martimiércoles de frutas y verduras de Chedraui; estas son las ofertas del 29 y 30 de julio

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa