Martha Higareda: ¿qué es la preeclampsia, síndrome que mantuvo al borde de la muerte a la actriz? Conoce sus principales síntomas

El estado de salud de Martha Higareda acaparó la atención en redes sociales, luego de convertirse en madre el pasado mes de noviembre; la actriz compartió algunas fotos junto a sus hijas, además de detalles sobre su estado de salud y las complicaciones que vivió durante su embarazo.

Tras dar a luz, la actriz de "Amarte Duele" fue diagnosticada con preeclampsia, una complicación grave del embarazo que causa un riesgoso aumento en la presión arterial, también conocido como hipertensión.

"Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia", escribió en Instagram.

¿Qué es la preeclampsia?

De acuerdo con la Clínica Mayo, la preeclampsia suele manifestarse luego de las 20 semanas de embarazo en mujeres cuya presión arterial ha estado dentro de los valores normales. Sin embargo, la preeclampsia también se puede desarrollar después del nacimiento del bebé, una afección que se conoce como preeclampsia posparto.

En el sitio especializado detalla que la preeclampsia puede generar complicaciones graves, tanto para la madre como para el bebé.

¿Cuáles son los síntomas de la preeclampsia?

Exceso de proteínas en la orina ( proteinuria ) u otros signos de problemas renales

) u otros signos de problemas renales Niveles más bajos de plaquetas en la sangre

Aumento de las enzimas hepáticas, que indican problemas en el hígado

Dolores de cabeza intensos

intensos Cambios en la visión , visión borrosa o sensibilidad a la luz

, visión borrosa o sensibilidad a la luz Falta de aire , debido a la presencia de líquido en los pulmones

, debido a la presencia de líquido en los pulmones Dolor en la parte superior del abdomen (debajo de las costillas del lado derecho)

(debajo de las costillas del lado derecho) Náuseas

Algunas de las señales que definen la preeclampsia son la presión arterial alta, la proteinuria u otros signos de daños renales o en otros órganos y es posible que no se presenten síntomas.

*Con información de Reyna Avendaño

