Martes de Frescura en Walmart: conoce las ofertas especiales de HOY, 9 de diciembre

Más Información
Hermana de Mercedes Roa revela estado de salud de la influencer: "en cuanto esté disponible les dará noticias"
Tras polémica por chilaquiles, Ibai Llanos viaja a CDMX y prueba platillo de Ricardo Pérez de La Cotorrisa
Con la llegada de diciembre, Walmart lanzó una nueva serie de promociones en productos frescos, ideales para quienes buscan opciones saludables a precios accesibles.
Su tradicional “Martes de Frescura” vuelve a ofrecer descuentos en frutas, verduras y carnes en todas las sucursales del país, así como en la tienda en línea.
Durante este día, las familias pueden encontrar una amplia variedad de alimentos con precios reducidos, incluidas frutas de temporada, vegetales, cortes de pollo, pescado y artículos de salchichonería y quesos. Las promociones se mantienen vigentes por 24 horas tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital.
Lee tabién: Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas irresistibles de hoy, 25 de noviembre
Ofertas destacadas en frutas y verduras
Estos son algunos de los precios especiales disponibles hoy:
- Aguacate Hass: $59.00/kg
- Fresas 454 g: $59.00
- Manzana Red Delicious: $34.90/kg
- Frambuesa 175 g: $39.90
- Limón agrio: $19.90/kg
- Tejocote: $39.90/kg
- Champiñones: $69.00/kg
- Guayaba: $39.90/kg
- Pera de Anjou: $34.90/kg
- Piña Miel: $16.90/kg
- Mandarina: $39.90 por pieza
- Limón sin semilla: $19.90/kg
- Cilantro: $7.90 por pieza
- Jitomate saladet: $24.00/kg
- Toronja: $29.90/kg
Promociones en carnes, pollo y pescados
Walmart también aplica rebajas en proteínas frescas, entre ellas:
- Pierna de cerdo en trozo (800–900 g por charola): $114.00/kg
- Filete de tilapia (800–900 g por charola): $115.00/kg
- Fajitas de pechuga natural (aprox. 700 g): $135.00/kg
- Carne molida de cerdo (700–800 g por charola): $114.00/kg
- Carne molida de res 80/20 (700–800 g): $99.00/kg
- Milanesa de pechuga de pollo (700–800 g): $174.00/kg
¿Cómo comprar en línea en Walmart?
Para quienes prefieren hacer sus compras desde casa, Walmart ofrece un sistema de compra digital sencillo y práctico. Estos son los pasos:
- Accede al portal o app
Entra a la página oficial de Walmart México o descarga la aplicación disponible para iOS y Android.
- Regístrate o inicia sesión
Crea una cuenta con correo, número telefónico o inicia sesión si ya tienes perfil.
- Ingresa tu dirección o selecciona tienda
Introduce tu código postal para conocer disponibilidad de entrega a domicilio o elige la modalidad Pickup.
- Explora y agrega productos al carrito
Busca los artículos que necesitas, revisa sus características y añádelos a tu carrito.
- Verifica tu carrito y elige método de entrega
Confirma precios y cantidades antes de seleccionar envío a domicilio o recolección.
- Selecciona tu forma de pago
Puedes pagar con tarjeta de crédito/débito, vales, pago en tienda y métodos digitales. Si cuentas con Walmart Pass, podrás acceder a envíos sin costo en pedidos seleccionados.
- Confirma tu compra
Al finalizar, recibirás notificaciones con el seguimiento de tu pedido y tiempos estimados de entrega.
También te intereserá:
Última venta nocturna Liverpool 2025: ¿cuándo empieza y qué descuentos habrá?
Corona de Adviento 2025: ¿qué significado tiene el segundo domingo?
¿Qué es la “regla de 3” que volvió a cumplirse tras la muerte de Eduardo Manzano?
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
akv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]