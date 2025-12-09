Martes de Frescura en Walmart: conoce las ofertas especiales de HOY, 9 de diciembre

Con la llegada de diciembre, Walmart lanzó una nueva serie de promociones en productos frescos, ideales para quienes buscan opciones saludables a precios accesibles.

Su tradicional “Martes de Frescura” vuelve a ofrecer descuentos en frutas, verduras y carnes en todas las sucursales del país, así como en la tienda en línea.

Martes de Frescura en Walmart. Foto: Freepik

Durante este día, las familias pueden encontrar una amplia variedad de alimentos con precios reducidos, incluidas frutas de temporada, vegetales, cortes de pollo, pescado y artículos de salchichonería y quesos. Las promociones se mantienen vigentes por 24 horas tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital.

Ofertas destacadas en frutas y verduras

Estos son algunos de los precios especiales disponibles hoy:

Aguacate Hass: $59.00/kg

Fresas 454 g: $59.00

Manzana Red Delicious: $34.90/kg

Frambuesa 175 g: $39.90

Limón agrio: $19.90/kg

Tejocote: $39.90/kg

Champiñones: $69.00/kg

Guayaba: $39.90/kg

Pera de Anjou: $34.90/kg

Piña Miel: $16.90/kg

Mandarina: $39.90 por pieza

Limón sin semilla: $19.90/kg

Cilantro: $7.90 por pieza

Jitomate saladet: $24.00/kg

Toronja: $29.90/kg

Ofertas destacadas en frutas y verduras en el Martes de Frescura. Foto: Captura de pantalla

Promociones en carnes, pollo y pescados

Walmart también aplica rebajas en proteínas frescas, entre ellas:

Pierna de cerdo en trozo (800–900 g por charola): $114.00/kg

Filete de tilapia (800–900 g por charola): $115.00/kg

Fajitas de pechuga natural (aprox. 700 g): $135.00/kg

Carne molida de cerdo (700–800 g por charola): $114.00/kg

Carne molida de res 80/20 (700–800 g): $99.00/kg

Milanesa de pechuga de pollo (700–800 g): $174.00/kg

¿Cómo comprar en línea en Walmart?

Para quienes prefieren hacer sus compras desde casa, Walmart ofrece un sistema de compra digital sencillo y práctico. Estos son los pasos:

Accede al portal o app

Entra a la página oficial de Walmart México o descarga la aplicación disponible para iOS y Android.

Regístrate o inicia sesión

Crea una cuenta con correo, número telefónico o inicia sesión si ya tienes perfil.

Ingresa tu dirección o selecciona tienda

Introduce tu código postal para conocer disponibilidad de entrega a domicilio o elige la modalidad Pickup.

Explora y agrega productos al carrito

Busca los artículos que necesitas, revisa sus características y añádelos a tu carrito.

Verifica tu carrito y elige método de entrega

Confirma precios y cantidades antes de seleccionar envío a domicilio o recolección.

Selecciona tu forma de pago

Puedes pagar con tarjeta de crédito/débito, vales, pago en tienda y métodos digitales. Si cuentas con Walmart Pass, podrás acceder a envíos sin costo en pedidos seleccionados.

Confirma tu compra

Al finalizar, recibirás notificaciones con el seguimiento de tu pedido y tiempos estimados de entrega.

