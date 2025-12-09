Más Información

Ventaneando le entra a la política; conductores critican celebración de la 4T en Zócalo de CDMX

Ventaneando le entra a la política; conductores critican celebración de la 4T en Zócalo de CDMX

Martes de Frescura en Walmart: conoce las ofertas especiales de HOY, 9 de diciembre

Martes de Frescura en Walmart: conoce las ofertas especiales de HOY, 9 de diciembre

Hermana de Mercedes Roa revela estado de salud de la influencer: "en cuanto esté disponible les dará noticias"

Hermana de Mercedes Roa revela estado de salud de la influencer: "en cuanto esté disponible les dará noticias"

Tras polémica por chilaquiles, Ibai Llanos viaja a CDMX y prueba platillo de Ricardo Pérez de La Cotorrisa

Tras polémica por chilaquiles, Ibai Llanos viaja a CDMX y prueba platillo de Ricardo Pérez de La Cotorrisa

¿Quién era “El Cometa Show”, comediante regiomontano que murió a los 40 años?

¿Quién era “El Cometa Show”, comediante regiomontano que murió a los 40 años?

Con la llegada de diciembre, lanzó una nueva serie de promociones en productos frescos, ideales para quienes buscan opciones saludables a precios accesibles.

Su tradicional “Martes de Frescura” vuelve a ofrecer descuentos en frutas, verduras y carnes en todas las sucursales del país, así como en la tienda en línea.

Martes de Frescura en Walmart. Foto: Freepik
Martes de Frescura en Walmart. Foto: Freepik

Durante este día, las familias pueden encontrar una amplia variedad de alimentos con precios reducidos, incluidas frutas de temporada, vegetales, cortes de pollo, pescado y artículos de salchichonería y quesos. Las promociones se mantienen vigentes por 24 horas tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital.

Lee tabién:

Ofertas destacadas en frutas y verduras

Estos son algunos de los precios especiales disponibles hoy:

  • Aguacate Hass: $59.00/kg
  • Fresas 454 g: $59.00
  • Manzana Red Delicious: $34.90/kg
  • Frambuesa 175 g: $39.90
  • Limón agrio: $19.90/kg
  • Tejocote: $39.90/kg
  • Champiñones: $69.00/kg
  • Guayaba: $39.90/kg
  • Pera de Anjou: $34.90/kg
  • Piña Miel: $16.90/kg
  • Mandarina: $39.90 por pieza
  • Limón sin semilla: $19.90/kg
  • Cilantro: $7.90 por pieza
  • Jitomate saladet: $24.00/kg
  • Toronja: $29.90/kg
Ofertas destacadas en frutas y verduras en el Martes de Frescura. Foto: Captura de pantalla
Ofertas destacadas en frutas y verduras en el Martes de Frescura. Foto: Captura de pantalla

Promociones en carnes, pollo y pescados

Walmart también aplica rebajas en proteínas frescas, entre ellas:

  • Pierna de cerdo en trozo (800–900 g por charola): $114.00/kg
  • Filete de tilapia (800–900 g por charola): $115.00/kg
  • Fajitas de pechuga natural (aprox. 700 g): $135.00/kg
  • Carne molida de cerdo (700–800 g por charola): $114.00/kg
  • Carne molida de res 80/20 (700–800 g): $99.00/kg
  • Milanesa de pechuga de pollo (700–800 g): $174.00/kg

¿Cómo comprar en línea en Walmart?

Para quienes prefieren hacer sus compras desde casa, Walmart ofrece un sistema de compra digital sencillo y práctico. Estos son los pasos:

  1. Accede al portal o app

Entra a la página oficial de Walmart México o descarga la aplicación disponible para iOS y Android.

  1. Regístrate o inicia sesión

Crea una cuenta con correo, número telefónico o inicia sesión si ya tienes perfil.

  1. Ingresa tu dirección o selecciona tienda

Introduce tu código postal para conocer disponibilidad de entrega a domicilio o elige la modalidad Pickup.

  1. Explora y agrega productos al carrito

Busca los artículos que necesitas, revisa sus características y añádelos a tu carrito.

  1. Verifica tu carrito y elige método de entrega

Confirma precios y cantidades antes de seleccionar envío a domicilio o recolección.

  1. Selecciona tu forma de pago

Puedes pagar con tarjeta de crédito/débito, vales, pago en tienda y métodos digitales. Si cuentas con Walmart Pass, podrás acceder a envíos sin costo en pedidos seleccionados.

  1. Confirma tu compra

Al finalizar, recibirás notificaciones con el seguimiento de tu pedido y tiempos estimados de entrega.

También te intereserá:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]