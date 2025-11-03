Luna del Castor 2025: consejos prácticos para ver la Luna más grande del año en México

La Superluna del Castor, también conocida solo como Luna del Castor, llegará a iluminar el cielo el próximo martes 4 y hasta el jueves 6 de noviembre.

Este espectáculo astronómico es uno de los más esperados del 2025, ya que el plenilunio, el cual llegará a su máximo esplendor en la mañana del 5 de noviembre, será la luna llena más grande de todo el año.

Sin duda alguna, la Superluna del Castor 2025 es la oportunidad perfecta para mirar al cielo y deslumbrarte con el impresionante paisaje nocturno. Este evento podrá verse en todo México, por lo que te dejamos algunas recomendaciones prácticas para disfrutar al máximo de la luna más grande y brillante del año.

Consejos prácticos para ver la Superluna del Castor 2025

La Luna del Castor coincide con el fenómeno de una Superluna, lo que significa que nuestro satélite natural se encontrará en su punto más cercano a la Tierra -llamado “perigeo”- por lo que se verá un poco más grande y brillante de lo habitual.

De acuerdo con Star Walk, el portal especializado en astronomía, estos son algunos consejos para vivir al máximo la experiencia de esta luna, la más grande de todo el 2025:

Obsérvala después del atardecer del 4 de noviembre o durante la noche del 5 .

del de noviembre o durante la noche del . Busca un lugar con buena vista hacia el este o sureste , ya que la luna saldrá por ese lado del horizonte a su “ascenso” principal .

, ya que la luna saldrá por ese lado del horizonte a su . De preferencia, aléjate de la contaminación lumínica de la ciudad (luces de calles, autos o farolas) para apreciar más claramente su resplandor.

de la ciudad (luces de calles, autos o farolas) para apreciar más claramente su resplandor. Evita obstrucciones como edificios altos, árboles densos, o colinas que tapen el horizonte.

como edificios altos, árboles densos, o colinas que tapen el horizonte. Aunque podrá verse de manera espectacular desde cualquier lugar, un campo abierto o un mirador te darán ventaja para fotografiarla o simplemente contemplarla bien.

