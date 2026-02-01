Luna de Nieve 2026: tips prácticos para fotografiar el fenómeno astronómico HOY, 1 de febrero

La Luna llena de febrero, conocida tradicionalmente como Luna de Nieve, debe su nombre a las intensas nevadas que históricamente se registran durante este mes en el hemisferio norte. De acuerdo con el portal especializado Star Walk, este plenilunio alcanza su punto máximo de iluminación el 1 de febrero a las 16:09 horas, aunque su disco completamente iluminado se aprecia desde la noche del 31 de enero y hasta el 2 de febrero.

Según Star Walk, el fenómeno puede observarse desde cualquier punto de México siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La recomendación general es buscar cielos despejados y zonas con baja contaminación lumínica para una mejor experiencia visual y fotográfica.

Fotografiar la Luna representa uno de los mayores retos para la fotografía nocturna. Aunque su brillo es intenso, captar detalles en su superficie requiere preparación previa y ajustes técnicos precisos.

Planificación y encuadre para una imagen memorable

De acuerdo con la NASA, la planificación es uno de los elementos clave para obtener una buena fotografía lunar. El fotógrafo veterano de la agencia espacial, Bill Ingalls, explica que explorar el lugar con antelación permite encontrar ángulos adecuados y elementos terrestres que aporten contexto visual.

“Eso significa hacer mucho trabajo preliminar”, señaló Ingalls, quien utiliza herramientas como Google Maps, aplicaciones astronómicas y brújulas para anticipar la posición de la Luna. Según el especialista, incluir edificios, monumentos, árboles o montañas evita imágenes planas y aporta identidad al encuadre.

La NASA también recomienda conocer con precisión la hora de salida y puesta de la Luna, así como su fase exacta, información disponible en calendarios astronómicos oficiales y aplicaciones especializadas.

Ajustes técnicos y recomendaciones prácticas

Según la NASA y guías de fotografía astronómica publicadas por el Jet Propulsion Laboratory, la estabilidad resulta fundamental. El uso de un trípode reduce vibraciones y mejora la nitidez, especialmente cuando se emplea zoom. Activar el temporizador o un disparador remoto evita movimientos al presionar el obturador.

Para cámaras y celulares, los especialistas coinciden en ajustar el balance de blancos a luz de día, ya que la luz lunar es reflejo directo del Sol. De acuerdo con estos organismos, usar una velocidad de obturación rápida y una apertura moderada permite capturar mejor los cráteres y relieves.

En dispositivos móviles, se recomienda emplear el modo Pro cuando esté disponible. Según manuales técnicos de fotografía móvil, mantener el ISO bajo (100 o 200), usar velocidades rápidas y enfocar manualmente al infinito ayuda a reducir el ruido y mejorar el detalle. También se sugiere disminuir la exposición hasta evitar que la Luna aparezca como un punto blanco sin textura.

Finalmente, los expertos coinciden en que la experimentación resulta clave. Probar distintos ajustes y encuadres durante varias horas de observación aumenta las probabilidades de lograr una imagen destacada.

