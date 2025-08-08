Luna de Esturión 2025: ¿a qué hora ver el fenómeno astronómico mañana, 9 de agosto?; esto se sabe

Más Información

La madrugada del 9 de agosto podrás presenciar la Luna Llena o , nombre que fue dado por las tribus que vivían cerca de los grandes lagos, ya que agosto era la temporada perfecta para la pesca del esturión.

Esta increíble Luna suele tener reacciones al comportamiento del mar y además va acompañada de un espectáculo de alineación planetaria antes del amanecer.

¿A qué hora ver el fenómeno astronómico mañana, 9 de agosto?

De acuerdo con el sitio web "Star Walk", nos menciona que esta espectacular Luna de Esturión podrá observarse con el alcance de su fase de luna llena, a las a las 07:55 GTM el próximo sábado, por lo que en México seria a la 1:00 horas. Sin embargo, aparecerá toda la noche antes y después.

¿Cómo fotografiar la Luna de Esturión 2025?

Luna llena
  • Tener un soporte estable para tu celular o cámara, se recomienda un trípode, esto para evitar que tu foto quede borrosa.
  • Para tu celular debes activar el modo nocturno o profesional de la cámara.
  • Concéntrate en la luna y disminuye la exposición.
  • Si tiene una cámara DSLR o sin espejo, use un teleobjetivo para capturar detalles como cráteres y sombras. Establezca ISO bajo (100–400), apertura media (f/8) y una velocidad de obturación de 1/125 segundos.
  • Activa el temporizador para evitar que el teléfono tiemble y borre tu foto al poner el dedo en la pantalla.

Aplicaciones para monitorear eventos Astronómicos

  • Sky Live: Heavens Above Viewer.
  • Star Walk 2.
  • Guía del cielo nocturno.
  • Sky Tonight: Constelaciones AR.
  • Constellation Map mobile.

