“Los Colorado”: HBO revela fecha de estreno y lanza nuevo adelanto de la serie animada

Tras el éxito de la serie “Chespirito: Sin Querer Queriendo”, basada en la vida del comediante Roberto Gómez Bolaños, otro de sus personajes más emblemáticos inspiró una nueva serie, esta vez en un formato animado.

Se trata del “Chapulín Colorado”, personaje que salió al aire por primera vez en 1973 para convertirse en el héroe más torpe de la televisión mexicana y, al que HBO traerá de vuelta en versión animada.

En “Los Colorado”, la serie promete reflejar el lado más humano de 'El Chapulín', un hombre que balancea su trabajo combatiendo el mal, mientras se dedica a su familia.

Los protagonistas de la serie serán el Chapulín Colorado y su familia. Foto: Captura de pantalla

¿Cuándo se estrena “Los Colorado”?

El 2026 el regreso del icónico héroe enmarcará el inicio de una nueva era en la plataforma de streaming, ya que por medio de redes sociales HBO compartió un nuevo adelanto de la serie, además de la fecha oficial de su estreno.

El próximo 1 de enero del 2026 el héroe más fuerte, valiente y torpe de México se apoderará de la pantalla y del cariño del público para sacar cientos de risas.

Cabe destacar que la producción estará a cargo del estudio mexicano de animación 'Huevocartoon' en colaboración con Grupo Chespirito y THR3 Studios. Asimismo, Jesús Guzmán protagonizará el doblaje de este personaje, pues también prestó su voz para la versión animada de 'El Chavo del 8’.

No contaban con su astucia… Ni con la de su esposa, ni con la de sus hijos y su mamá.

¡El 1 de enero llegan #LosColorado a HBO Max y @CNetworkLA ! pic.twitter.com/3xVT9nyxqV — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) December 18, 2025

