“Lo tengo todo… ¿por qué me siento vacía?”; el fenómeno que viven muchas mujeres exitosas y del que casi no se habla

Éxito profesional, reconocimiento social, estabilidad económica y metas cumplidas. Durante décadas, estos elementos han sido considerados sinónimo de una vida lograda. Sin embargo, cada vez más mujeres que han alcanzado estas metas comienzan a expresar una sensación que parece contradecir esa idea de éxito: un vacío emocional, una desconexión interna o la impresión de que, a pesar de haber cumplido con todas las expectativas, algo dejó de encajar.

Mujeres exitosas… pero desconectadas: ¿por qué el logro no siempre trae plenitud?. Foto: Pixabay

Este fenómeno se ha vuelto más visible en los últimos años, especialmente entre mujeres que han construido carreras exitosas, lideran empresas o han alcanzado posiciones de alto nivel. A pesar de los logros profesionales, muchas describen momentos de confusión, agotamiento emocional o pérdida de sentido respecto a metas que durante mucho tiempo guiaron sus decisiones.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la psicoterapeuta Jael Toledo, especialista en identidad y procesos femeninos, explicó que muchas de estas experiencias tienen relación con la forma en que las personas construyen su identidad personal a lo largo de la vida y con el peso que ciertos roles llegan a tener en la percepción de quiénes son.

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Cuando el éxito profesional se vuelve parte de la identidad

De acuerdo con la especialista, uno de los factores más frecuentes detrás de esta sensación de vacío emocional es que muchas mujeres han construido su identidad alrededor de un rol específico, particularmente el éxito profesional.

Durante años, ese rol puede convertirse en el principal punto de referencia para medir el valor personal, el reconocimiento social o la sensación de propósito de vida. Sin embargo, cuando ese papel cambia, pierde sentido o deja de generar motivación, puede surgir una profunda desconexión interna.

“La neurociencia de la identidad explica que cuando te atas a un rol y ese rol desaparece o deja de motivarte, tu identidad también se tambalea”, explicó.

Mujeres exitosas… pero desconectadas: ¿por qué el logro no siempre trae plenitud?. Foto: Pixabay

Para ilustrar este proceso, la psicoterapeuta utilizó una analogía sencilla: la vida puede compararse con un tablero de ajedrez. En ese tablero, cada pieza representa un rol que una persona desempeña en distintos momentos de su vida.

“Cada ficha es un rol que activamos y desactivamos: amiga, hermana, madre, líder, empresaria, pareja. El problema aparece cuando creemos que somos solo ese rol”, señaló.

Cuando una persona se define exclusivamente a partir de un papel —como el éxito profesional— cualquier cambio en ese ámbito puede provocar una crisis de identidad.

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La transición de identidad y el vacío emocional

Según Toledo, muchas de las mujeres que experimentan esta sensación no necesariamente están atravesando un fracaso personal, sino un proceso de transformación personal.

En distintas etapas de la vida pueden surgir momentos en los que la versión de uno mismo que funcionaba en el pasado deja de sentirse coherente con el presente.

“Muchas mujeres están pasando por momentos de transición de identidad. La versión de ellas que llevaba años funcionando ya no encaja, y eso genera una sensación de vacío emocional que muchas confunden con no ser suficientes”, explicó.

Mujeres exitosas… pero desconectadas: ¿por qué el logro no siempre trae plenitud?. Foto: Pixabay

En ese contexto, es común que aparezcan pensamientos asociados a la autoexigencia o la necesidad de demostrar que aún se puede lograr más.

“Cuando aparece ese vacío, muchas intentan hacer más, trabajar más, rendir más. Buscan nuevas metas o más reconocimiento, pero en realidad el cuerpo está señalando que hay una transformación interna”, señaló.

Desde esta perspectiva, las llamadas crisis de identidad no necesariamente representan un problema negativo, sino un momento de autodescubrimiento que permite replantear prioridades y reconstruir la forma en que una persona se relaciona consigo misma.

La presión social de “tenerlo todo”

Otro elemento que influye en este fenómeno es la presión social que existe en torno al éxito femenino. En muchos entornos sociales y profesionales se espera que las mujeres logren desempeñar múltiples roles al mismo tiempo y con el mismo nivel de excelencia.

Se espera que puedan desarrollar una carrera exitosa, liderar equipos o empresas, mantener relaciones afectivas estables, cuidar su bienestar personal y cumplir con expectativas sociales relacionadas con la imagen o el estilo de vida.

“Muchas mujeres quieren ser líderes, empresarias, madres presentes y parejas perfectas al mismo tiempo. Pero querer todo con la misma intensidad es imposible; en algún momento el sistema colapsa”, explicó.

Mujeres exitosas… pero desconectadas: ¿por qué el logro no siempre trae plenitud?. Foto: Pixabay

Esta presión también se ve amplificada por la cultura digital. En redes sociales, las historias de éxito profesional suelen presentarse de forma idealizada, lo que puede reforzar la sensación de que otras personas logran equilibrar todas las áreas de su vida sin dificultades.

“En redes todo parece perfecto, pero muchas mujeres exitosas llegan a casa por la noche y se derrumban porque sienten que no están cumpliendo con todas las expectativas”, agregó.

Validación externa y pérdida de autenticidad

Otra de las explicaciones psicológicas detrás de este fenómeno es la búsqueda constante de validación externa. Desde edades tempranas, muchas personas aprenden a adaptar su comportamiento para cumplir con expectativas sociales o familiares.

Con el tiempo, estas adaptaciones pueden convertirse en identidades construidas a partir de lo que otros esperan.

“Cuando buscas tu felicidad en lo que el mundo espera de ti, te alejas de quién realmente eres”, explicó la especialista.

Este proceso suele estar relacionado con lo que la psicología describe como máscaras sociales: comportamientos que se adoptan para encajar, pertenecer o recibir reconocimiento social.

“Crecemos preguntándonos quién tenemos que ser para pertenecer. Vamos acumulando máscaras y llegamos a la vida adulta con muchas identidades construidas para agradar o cumplir expectativas”, señaló.

Cuando esas máscaras dejan de funcionar o ya no generan satisfacción, aparece una sensación de incomodidad emocional o desconexión interna.

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Señales de alerta: cuando el éxito no se siente bien

El vacío emocional asociado al éxito profesional puede manifestarse de distintas maneras. Muchas mujeres comienzan a experimentar cambios emocionales o conductuales que inicialmente pueden confundirse con estrés laboral o cansancio mental.

Entre las señales más comunes se encuentran:

irritabilidad constante

ansiedad o sensación de inquietud permanente

o sensación de inquietud permanente falta de motivación frente a metas que antes resultaban importantes

frente a metas que antes resultaban importantes aislamiento social

sensación persistente de no ser suficiente

agotamiento emocional o mental

o mental perfeccionismo extremo

Frente a este panorama, la especialista señaló que es necesario replantear la forma en que se define el éxito personal, especialmente en un contexto donde las expectativas sociales sobre las mujeres continúan ampliándose.

Asimismo, explicó que uno de los primeros pasos consiste en reconocer que los roles no definen completamente a una persona.

“Lo que realmente te define no es el rol que desempeñas, sino los valores, habilidades y fortalezas que llevas contigo de un rol a otro”, explicó.

En lugar de construir la identidad alrededor de un solo papel, la especialista propone entenderla como un conjunto de recursos internos que pueden aplicarse en distintas áreas de la vida.

Desde esta perspectiva, las crisis de identidad pueden convertirse en oportunidades para replantear prioridades, redefinir metas personales y reconectar con lo que realmente genera sentido de vida.

“Muchas veces estas crisis son espacios de autodescubrimiento que permiten reconstruir quién eres realmente y recuperar el poder de elegir cómo quieres vivir”, concluyó.

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