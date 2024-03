En la actualidad, las mujeres tienen más ejemplos a seguir para consolidar una carrera exitosa en un momento donde las empresas están cambiando su visión sobre el papel de las colaboradoras en sus organizaciones, dice la cofundadora de Nubank, Cristina Junqueira.

La empresaria, considerada una de las mujeres más ricas de América Latina y que actualmente dirige a Nubank en Brasil, dijo a EL UNIVERSAL que si bien el reto sigue siendo complejo para las mujeres y alcanzar cargos de alta dirección, hay un mayor número de profesionistas con ambiciones y dispuestas a invertir en su carrera.

“Las mujeres están más abiertas a invertir en su carrera. Es el punto de partida, porque sino tiene ambiciones es mucho más difícil. Segundo, el ambiente dentro de las empresas mejoró mucho. Cuando empecé mi carrera había chistes, unas bromas que eran muy malas y hoy en una gran parte de las empresas eso no es más aceptable, error. Eso es un factor muy importante porque hace que el ambiente sea más seguro y confortable para las mujeres”, explicó.

En entrevista, Cristina Junqueira dijo que las mujeres que deciden tener hijos tampoco tienen que escoger entre su desempeño profesional y su familia, situación que era mucho más complicada de entender y realizar hace 20 años, en ambientes de empresas mucho más masculinos que las obligaban a escoger un solo camino.

“La más importante de mi vida no es mi carrera, es mi familia, a mi me hubiera gustado mucho que una mujer me hubiera dicho eso 20 años atrás, porque por mucho tiempo no tuve ejemplos de mujeres que hicieron los dos. Si no quieres una familia está todo bien, pero si quieres, me gustaría mucho que las mujeres jóvenes sepan que no tienen que escoger. No es fácil tener los dos, pero no es imposible tampoco”, dijo.

Nubank puede ser rentable en México: Junqueira

En octubre de 2023, Nubank solicitó su licencia para operar como banco en México, luego de cuatro años de operaciones en donde acumularon más de 5 millones de clientes con sus tarjetas de crédito y débito y otros productos financieros dirigidos principalmente a la población no bancarizada del país.

Junqueria dijo que de aprobarse por parte de las autoridades financieras mexicanas su licencia bancaria en el país, la oportunidad es muy grande para captar más usuarios, ya que México ofrece un mercado incluso mayor a lo que fue Brasil en los inicios de Nubank hace 10 años.

En la tarjeta de crédito tenemos una penetración en México que es menos que una tercera parte de lo que tenemos en Brasil. Hay mucho espacio para crecer más. Cuando miras la relación de crédito por PIB es mucho más bajo a lo que tenemos en Brasil. Hay mucho que tener de interesante en México. Nos encanta esta oportunidad y estamos trabajando mucho para tener la licencia lo más rápido que sea posible”, comentó.

Ante las dudas sobre si Nubank puede replicar su éxito en Brasil en el mercado mexicano, su cofundadora afirmó que se ha alcanzado la rentabilidad en la empresa y se mantiene la mira por competir con fuerza contra otras instituciones financieras en México y Colombia.

“Tenemos más de 10 años de operación en Brasil. Somos rentables en Brasil hace muchos años y a nivel de la holding tuvimos el año pasado más de mil millones de dólares de utilidad. Eso mientras las grandes inversiones que estamos haciendo en México y Colombia que aún no son rentables.

"Esto muestra que tenemos una capacidad de tener un negocio muy rentable, a pesar de no tener comisiones, muchos cobros que los otros bancos tienen. Es natural que tengan un poco de dudas”, dijo.

