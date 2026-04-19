Lluvia de Meteoros Líridas 2026: ¿cuándo y a qué hora ver el pico máximo en México?

En los próximos días, el cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos más esperados del mes: la lluvia de estrellas Líridas.

Este fenómeno astronómico ocurre cada año cuando la Tierra atraviesa una zona llena de fragmentos dejados por el cometa C/1861 G1 (Thatcher). Al entrar a la atmósfera, estos restos se desintegran y generan destellos luminosos visibles a simple vista.

Conoce las fechas clave para observar las lluvias de estrellas que ocurrirán durante el mes de abril de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Este fenómeno ha captado la atención durante siglos por la intensidad de algunos de sus meteoros, capaces de dejar trazos brillantes que cruzan el cielo en segundos.

¿Cuándo será la lluvia de estrellas Líridas 2026?

El periodo de actividad comenzó el 16 de abril y se extenderá hasta el día 25. Sin embargo, el momento más importante será durante la noche del martes 21 y la madrugada del miércoles 22 de abril, cuando se espera el mayor número de meteoros.

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¿Cuál es la mejor hora para ver las Líridas?

El momento ideal para observar las Líridas será después de la medianoche y hasta antes del amanecer. Durante estas horas, el cielo alcanza su punto más oscuro y el radiante —el lugar del cielo desde donde parecen surgir los meteoros— se eleva más, lo que incrementa la visibilidad.

La lluvia de estrellas Líridas se produce como parte de los escombros del cometa Thatcher. Foto: Twitter @NASA_es

Además, este año hay un factor a favor: la fase de Cuarto Creciente de la Luna generará menos interferencia lumínica, permitiendo una mejor observación del fenómeno.

En condiciones óptimas, se podrán ver hasta 18 meteoros por hora, algunos de ellos especialmente brillantes.

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¿Por qué México es ideal para ver la lluvia de meteoros?

México tiene una ventaja natural: su ubicación en el hemisferio norte, donde las Líridas se aprecian con mayor intensidad.

Durante abril, el cielo mexicano será testigo de uno de los espectáculos astronómicos más fascinantes: las Líridas. Foto: Imagen creada con IA

Esto convierte al país en uno de los mejores lugares para disfrutar del evento, siempre que se cumpla una condición clave: alejarse de la contaminación lumínica.

¿Qué son las Líridas y por qué ocurren cada año?

Las Líridas son fragmentos de polvo y roca que provienen del cometa C/1861 G1 (Thatcher), un cuerpo celeste que tarda más de 400 años en dar una vuelta completa al Sol.

Cada abril, la Tierra atraviesa el rastro de partículas que deja este cometa. Al entrar a la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a 49 kilómetros por segundo, estos fragmentos se calientan y generan los destellos luminosos que vemos como “estrellas fugaces”.

Algunos de estos meteoros pueden destacar por su brillo intenso, lo que hace aún más espectacular el evento.

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