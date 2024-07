Las 5 mejores frases para levantar el autoestima, según Harvard

La autoestima es una parte esencial de nuestra salud mental y emocional. Representa cómo nos valoramos y percibimos a nosotros mismos, influyendo en cada aspecto de nuestra vida, desde las relaciones personales hasta el desempeño en el trabajo. Sin embargo, muchas personas luchan con baja autoestima, lo que puede conducir a una vida llena de inseguridades y limitaciones. Afortunadamente, hay métodos sencillos pero efectivos para mejorarla y uno de ellos es a través del uso de frases positivas.

La autoestima es el juicio que hacemos sobre nuestra propia valía. Fuente: Freepik.

Las palabras tienen un gran poder. La psicóloga Cortney Warren, graduada de la Universidad de Harvard y autora del libro Letting Go of Your Ex (Dejar ir a tu ex, en castellano), destaca la importancia de ellas en la construcción de una buena autoestima. Lo que nos decimos a nosotros mismos puede moldear nuestra percepción y por ende, nuestra realidad.

Lee también: Estos son los 5 libros que recomiendan los académicos de Harvard

Las frases positivas, también conocidas como afirmaciones, son declaraciones diseñadas para alentar y motivar. Al repetir estas frases, podemos reprogramar nuestra mente, desafiando las creencias negativas y fomentando una visión más saludable de nosotros mismos. En este sentido, la experta revela cinco frases que pueden cambiar la perspectiva de cómo nos ven los demás y afianzar nuestra propia autoestima:

La autoestima es el juicio que hacemos sobre nuestra propia valía. Fuente: Freepik.

“Dame un tiempo para pensar en eso antes de contestar”: En lugar de decir “no sé” o de responder apresuradamente, esta frase nos permite ganar tiempo para ofrecer una respuesta bien pensada. Pedir tiempo para pensar mejora la credibilidad, evita malentendidos y fomenta un diálogo más eficiente.

“No estoy cómodo con esto”: En vez de tolerar situaciones incómodas, Warren alienta a expresarnos clara y tranquilamente. Esta expresión es comúnmente usada por individuos con un alto nivel de inteligencia emocional para establecer límites firmes y proteger su bienestar emocional. Fijar límites es crucial para mantener una salud mental estable, ya que permite evitar situaciones dañinas.

La autoestima es el juicio que hacemos sobre nuestra propia valía. Fuente: Freepik.

“Trabajaré en este asunto”: Ante una crítica u observación negativa, responder con esta frase refleja una actitud proactiva hacia la mejora constante, algo que Warren considera fundamental para construir una autoconfianza sólida. Comprometerse con la mejora continua demuestra auténtica fortaleza y puede ser la clave para el éxito en un entorno competitivo.

“Esto es importante para mí”: Cuando alguien intenta cambiar nuestros valores personales, es vital mostrarse firme. Esta actitud demuestra que nos valoramos y confiamos en nuestras creencias, lo que provoca respeto por parte de los demás. Ceder en nuestros principios debilita nuestra autoconfianza y nos hace actuar en contra de nuestras convicciones.

“¡Lo voy a intentar!”: Esta expresión nos permite enfrentar desafíos con una actitud positiva y ver los fracasos como oportunidades de aprendizaje. La resiliencia frente a obstáculos es esencial para el éxito futuro y aprender a progresar sin miedo a las dificultades fortalece nuestra voluntad.

Lee también: Este es el resultado de un estudio de Harvard que preocupa a los mayores de 50 años

Las palabras que elegimos tienen un impacto profundo en nuestra autoestima. Expresarlas de manera consciente y positiva no sólo mejora nuestra percepción de nosotros mismos, sino que también influencia cómo nos ven los demás. Como lo destaca Cortney Warren, usar estas frases puede ayudarnos a navegar mejor los conflictos y a fortalecer nuestra autoconfianza, contribuyendo significativamente a nuestro bienestar emocional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv