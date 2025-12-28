Lanzan rosca de Stranger Things para este Día de Reyes: ¿dónde se puede conseguir y qué incluye?

La fiebre por el final de Stranger Things continúa arrasando en México y alrededor del mundo. Las redes sociales y plataformas digitales se han llenado de teorías, recuerdos y despedidas, consolidando a la serie como uno de los fenómenos culturales más influyentes de Netflix en 2025.

Desde veladoras con las caras de los personajes hasta experiencias inmersivas y colaboraciones con marcas, Netflix ha utilizado a México como mercado clave para promocionar el final de la quinta y última temporada del proyecto, a través de campañas que fusionan la narrativa de la serie con la cultura local.

No obstante, la comunidad de fanáticos también ha puesto de su parte, demostrando su cariño por la serie y su entusiasmo por conocer el desenlace de esta entrañable historia tras 9 años de emisión. Desde una versión ambientada como una telenovela mexicana hasta su propia versión de rosca de reyes.

Conoce estos 5 datos curiosos de la última temporada de Stranger Thing de Netflix. Foto: X

Panaderías lanza la rosca de "Stranger Things"

La panadería y repostería artesanal "Ritual", compartió en su cuenta oficial de Instagram @rituuual, una de sus creaciones de temporada más tenebrosas y fantásticas: una rosca de reyes fuera de este mundo con temática de Stranger Things. Los pedidos pueden hacerse a través de mensaje directo en su perfil de Instagram o por teléfono: 55 6182 0124.

De acuerdo con las fotos y la descripción, la rosca está decorada con la paleta de colores de la serie (rojo y negro), la cobertura tiene ocho galletas de objetos identificables, como la cara de un demogorgon, y en su interior tiene seis muñecos coleccionables de los personajes de la serie. La pieza rinde para 12 o 14 personas y tiene un costo de 650 pesos mexicanos.

Desafortunadamente la producción será limitada, por lo que si deseas apartar tu pedido y no quedarte sin tu rosca, deberás abonar la mitad del pago total antes de pedir y pagar el resto el día de la entrega. Las entregas comenzarán a partir del próximo sábado 3 de enero y se recogerán en el local, ubicado en la colonia Ignacio Zaragoza en la alcaldía Iztapalapa.

La rosca de reyes de Stranger Things tiene galletas de la iconografía de la serie de televisión. Foto: Instagram @rituuual

Por otro lado, la panadería "Welta Bakery" en Instagram, también lanzó una edición especial de rosca de reyes temática de Stranger Things. Las roscas se ofrecen en dos presentaciones diferentes: la pieza tradicional sabor naranja o la rosca rellena:

Chocolate

Queso con zarzamora

Queso con cajeta

Queso con chocolate

Oreo

Pay de Limón

Crema de café

Para apartar la tuya, debes agendar tu pedido a través de un mensaje directo en su cuenta oficial de Instagram @weltabakery. No obstante, los pedidos serán limitados y sólo se realizarán con anticipación para personas que residan en la Ciudad de México y el Estado de México.

La primera preventa será del 25 al 31 de diciembre y sus entregas se realizarán del 4 al 6 de enero de 2026, por su parte, la segunda preventa iniciará del 31 al 3 de enero y sus entregas se efectuarán del 5 al 10 de enero de 2026. La rosca tendrá 2 tamaños diferentes:

Mediana: 12 porciones

12 porciones Familiar: 20 porciones

