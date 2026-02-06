La vez que el alcalde de Tequila fue señalado por usar un reloj de lujo; este es su costo

La detención del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, desató una nueva ola de señalamientos en redes sociales, donde volvió a circular una antigua publicación que cuestiona su estilo de vida y el origen de sus recursos.

Detienen a presidente municipal de Tequila, Jalisco. Foto: Especial

La mañana del jueves 5 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura del alcalde en Jalisco, junto con tres integrantes de su administración: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas. De acuerdo con la información oficial, los funcionarios estarían presuntamente vinculados a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras darse a conocer el operativo, usuarios de redes sociales retomaron una publicación del periodista Jorge Orozco, quien tiempo atrás difundió en su cuenta de X (antes Twitter) un par de fotografías del edil. En el mensaje, el comunicador puso en duda cómo el alcalde podía portar un reloj de lujo de la marca Richard Mille.

Acusan a alcalde de Tequila de usar reloj de lujo de la marca Richard Mille mientras gobernaba. Foto: Captura de pantalla

“¿Cómo le hace el alcalde de Tequila, Diego Rivera, para tener un Reloj Richard Mille de 3 a 7 millones de pesos con su sueldo de 65 mil pesos?”, preguntó.

No obstante, hasta ahora no existe una confirmación oficial ni evidencia concluyente que permita asegurar que el accesorio mostrado en las imágenes corresponda efectivamente a un reloj de dicha marca.

¿Cómo es el reloj de lujo que presuntamente usó el alcalde de Tequila?

De acuerdo con información disponible en el sitio oficial de Richard Mille, el modelo RM 002-V2 destaca por su complejidad técnica y materiales de alto rendimiento. Su platina está fabricada con nanofibras de carbono, un compuesto ultraligero y extremadamente resistente que se moldea bajo altas temperaturas y presión, lo que le otorga gran estabilidad mecánica y durabilidad.

Así es el reloj Richard Mille, modelo RM 002-V2. Foto: Captura de pantalla

Este reloj cuenta con tourbillon de cuerda manual, diseño esqueletado, caja tipo tonneau, alta resistencia a impactos y una reserva de marcha de hasta 78 horas, características que lo colocan entre las piezas más exclusivas de la relojería de lujo.

Además, incorpora funciones avanzadas como indicador de reserva de marcha, control de par de apriete y selector de funciones (W-N-H), elementos distintivos de la marca suiza.

¿Cuánto cuesta el reloj Richard Mille RM 002-V2?

En el mercado de relojes de lujo de segunda mano, el Richard Mille RM 002-V2 suele alcanzar precios que superan los 3 millones de pesos, dependiendo de su estado y certificación.

