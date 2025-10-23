La mejor fórmula para limpiar tus lentes sin rayarlos

Mantener los lentes limpios es todo un reto a la hora de salir al trabajo o la escuela. La contaminación, el polvo y la grasa provocada por el sudor suelen adherirse al cristal de las gafas, convirtiéndose en un obstáculo para nuestra visión y generando rayones a su paso.

La limpieza de los lentes es un hábito esencial en nuestra rutina diaria, pues además de permitirnos una visión más nítida, protege la salud de los globos oculares, evitando que la vista se deteriore y la graduación aumente.

Foto: Freepik

Esta es la mejor fórmula para limpiar tus lentes

Las ópticas recomiendan que a la hora de limpiar tus lentes, solamente se utilice agua tibia y jabón neutro, sin embargo, este método muchas veces no elimina por completo la grasa acumulada. Por eso, en tu rutina de limpieza puedes agregar limpiadores especializados para lentes y toallitas de limpieza, éstas son prácticas y puedes llevarlas a cualquier parte.

Paso a paso para limpiar tus lentes sin dañarlos

Lava tus manos: antes de tocar el cristal, lávate bien las manos para eliminar la grasa y suciedad .

antes de tocar el cristal, lávate bien las manos para eliminar la y . Enjuaga los lentes: pasa los lentes bajo el chorro de agua tibia con presión baja para remover cualquier partícula de polvo que pueda causar rayones en la superficie.

pasa los lentes bajo el chorro de agua tibia con presión baja para remover cualquier que pueda causar en la superficie. Aplica jabón: con un atomizador aplica un poco de jabón neutro diluido en agua y déjalo actuar por unos segundos. Después frótalos haciendo movimientos circulares suavemente con la yema de los dedos, limpiando todas las partes del armazón, incluyendo la montura y las patillas.

con un atomizador aplica un poco de jabón neutro diluido en agua y déjalo actuar por unos segundos. Después frótalos haciendo suavemente con la yema de los dedos, limpiando todas las partes del armazón, incluyendo la montura y las patillas. Enjuaga y seca: con agua tibia enjuaga y seca suavemente con un paño de microfibra limpio y libre de pelusas, del centro del cristal para los extremos del armazón.

Foto: Freepik

¿Qué evitar a la hora de limpiar tus lentes?

Limpiar en seco: nunca limpies tus lentes en seco, pues podrías causar rayones en el cristal.

nunca limpies tus lentes en seco, pues podrías causar rayones en el cristal. Usar químicos agresivos: no utilices alcoholes o limpiadores hogar, pues contienen sustancias como el amoníaco, vinagre y lejía. Evita los limpiadores con acetona o quitaesmaltes.

no utilices alcoholes o limpiadores hogar, pues contienen sustancias como el amoníaco, vinagre y lejía. Evita los limpiadores con acetona o quitaesmaltes. Usar la ropa o papel de cocina: estos materiales suelen tener una textura rugosa y tejidos ásperos por lo que el cristal se puede rayar o dañar.

estos materiales suelen tener una textura rugosa y tejidos ásperos por lo que el cristal se puede rayar o dañar. Jabones con lociones o suavizantes: estos podrían dejar restos de grasa en los cristales. Aleja tus lentes de perfumes, cremas solares, aerosoles, etc.

Finalmente, si deseas alargar la vida de tus lentes sigue estos consejos y técnicas sin necesidad de dañarlas o rayarlas.

