La Granja VIP: sexta asamblea de nominación dejó la mejor ola de memes en redes

La sexta noche de Asamblea de Nominación en La Granja VIP ha causado revuelo entre los participantes y el público, pues a partir de esta semana, las reglas para votar por quienes correrán el riesgo de ser eliminados, han cambiado.

De ahora en adelante, cada jugador deberá nominar a un granjero y a un peón durante la Asamblea, la cual, en esta ocasión, dejó sobre la placa a Alfredo Adame y a Sergio Mayer Mori; quienes se unieron a Kim Shantal, nominada por Manola Díez en "el legado"; y a Alberto del Río "El Patrón", quien perdió El Duelo, contra Kike Mayagoita.

Sin embargo, la noche de Asamblea dejó una sorpresa más para Mayagoita, pues Lis Vega, quien ganó el Huevo Dorado de la semana, debía escoger a alguien más para nominar, y la actriz escogió a Kike Mayagoita.

La Granja VIP es el nuevo reality show de TV Azteca. Foto: La Granja VIP México (Facebook)

Los mejores memes que dejó la sexta noche de Asamblea de Nominación en La Granja VIP

La noche del miércoles 19 de noviembre, con la intensa y polémica Asamblea de Nominación, no solo dejó a 5 granjeros en la placa de nominación, sino también una ola de memes en redes sociales.

Sergio MAYER Moriguano & Teo Doromueble DoroDienton Dorothy usando la misma bandera que Ricardo Peralta en la casa de los famosos 🏳️‍🌈



Alguien que les recuerde cómo salió llorando y perdiendo seguidores del Reality 😉



La Granja de los Montoneros VIP#LaGranjaVIP pic.twitter.com/JLjiusi349 — La Granja VIP 🧑🏻‍🌾 (@La_Granja_VIP) November 20, 2025

Algunos usuarios rápidamente expresaron que en consideran que Alfredo Adame ganará el reality show.

Memes de la sexta noche de asamblea en La Granja VIP. Foto: X

Otros destacaron que a pesar de ser uno de los nominados de la noche, Adame "devoró" durante la Asamblea.

Memes de la sexta noche de asamblea en La Granja VIP. Foto: X

Otros internautas se quejaron de la dinámica que ha cobrado el show y que las injusticias y las "trampas" se han vuelto descaradas.

Memes de la sexta noche de asamblea en La Granja VIP. Foto: X

Otros agregaron que a pesar de tener un comienzo "prometedor" y emocionar a los espectadores, ya se ha convertido en cualquier otro reality de la televisión mexicana.

Memes de la sexta noche de asamblea en La Granja VIP. Foto: X

Por último, algunos usuarios destacaron cómo se notó una ola de rechazo a Adame durante la Asamblea, por el roce que tuvo el actor con La Bea.

Memes de la sexta noche de asamblea en La Granja VIP. Foto: X

