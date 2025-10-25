La Granja VIP: segunda noche de traición desata ola de memes; usuarios no perdonan

El pasado viernes 24 de octubre se llevó a cabo la segunda noche de traición en el nuevo reality show de TV Azteca que está conquistando a millones, La Granja VIP.

Luego de que Alberto del Río, mejor conocido como "El Patrón", se posicionara como el encargado de la salvación esta semana, el exluchador de la WWE afirmó que no salvaría a Eleazar Gómez y siendo fiel a un trato que habían hecho días antes, decidió sacar a Lis Vega de los nominados.

Por su parte, también como el comisionado de la polémica, "traición", El Patrón tomó la difícil decisión de subir a Alfredo Adame a la placa de los nominados. Por ende, los tres granjeros que corren el riesgo de salir del programa de televisión el próximo domingo 26 de octubre son Sandra Itzel, Alfredo Adame y Eleazar Gómez.

"La granja VIP", el nuevo relaity de TV Azteca. Foto: Instagram

Noche de traición en La Granja VIP desata ola de memes en redes sociales

La noche de traición en La Granja VIP es uno de los momentos más esperados de la semana por los fans y seguidores del nuevo reality show, por lo que no es sorpresa que la traición de El Patrón a Alfredo Adame haya generado una ola de memes en redes sociales, donde usuarios han expresado toda clase de opiniones al respecto.

Memes de la segunda noche de traición en La Granja VIP. Foto: X

Los usuarios rápidamente expresaron gusto por la permanencia de Eleazar Gómez y Sandra Itzel en la placa de nominados.

El patrón salvó a Lis Vega y dejó a la mustia de Sandra Itzel y el pendejo de Eleazar N en la nominación, adoro los finales felices, uno de ellos dos será el segundo eliminado.#LaGranjaVIP pic.twitter.com/h9OQz45Qv7 — Don Sincero (@Patan_Principe) October 25, 2025

Asimismo, comenzaron a expresar su apoyo para Alfredo Adame, quien se ha posicionado como uno de los favoritos del público por su contenido.

Memes de la segunda noche de traición en La Granja VIP. Foto: X

Los internautas resaltaron otros momentos de la noche, como el recorte de presupuesto que "El tío Pepe" comunicó.

Memes de la segunda noche de traición en La Granja VIP. Foto: X

También aprovecharon la ocasión para demostrar su poca afinidad por Sergio Mayer Mori, comentando que únicamente es "nepobaby" y que se ha mostrado como un personaje "realmente desagradable".

Memes de la segunda noche de traición en La Granja VIP. Foto: X

En redes predominaron los memes pidiendo la salida de Eleazar Gómez.

Memes de la segunda noche de traición en La Granja VIP. Foto: X

El actor ha sido muy criticado por los seguidores del reality show por sus antecedentes de "violentador de mujeres"

Si se queda Eleazar, nos burlamos de los jtillos y las doñas que lo odian.



Si se va Eleazar, nos burlamos de Eleazar.



El domingo se celebra sí o sí. 🤭 #LaGranjaVIP pic.twitter.com/WKz8CHdl8f — Q U E E N (@dimeperra) October 25, 2025

